La Secretaría de Finanzas realizó un nuevo llamado a licitación del Tesoro. El menú está compuesto por cinco intstrumentos CER, un bono dólar Linked y anunció que, a partir de las próximas colocaciones quincenales, se incorporará —en conjunto con los instrumentos en pesos— la colocación de un bono denominado en dólares por un monto de hasta u$s 150 millones por subasta, pero ampliable. Sucede que, el día siguiente a cada licitación se realizará una segunda ronda destinada a ampliar la emisión por hasta u$s 100 millones adicionales, al precio de corte de la subasta. En total, podrá captar hasta u$s 500 millones por mes y este bono tendrá un cupón del 6% TNA, pagadero mensualmente, y se licitará el precio. “Frente a la imposibilidad de emitir deuda en el corto y mediano plazo, el Gobierno empieza a buscar recursos en las licitaciones locales para poder pagar y no llegar tan justo como le sucedió en los vencimientos anteriores y va testeando el mercado”, dijo Christian Buteler, analista de mercado en ese sentido. “Creo que intuyen que hay una gran cantidad de dólares buscando rentabilidad. Eso denota al menos el MULC y el tipo de cambio”, apuntó por su parte el economista de Eco Go Sebastián Menescaldi. El programa de emisión de este bono tendrá un monto máximo de hasta USD 2000 millones. Los recursos obtenidos a través de estas licitaciones quincenales se destinarán al pago de capital de los títulos con vencimiento en julio de 2026. En este sentido, el menú de la nueva licitación para el miércoles 25 de febrero será el siguiente: LECER Y BONCER. Dólar Linked Dólar al 29/10/2027 (nuevo)