ElEuro y dólar cotiza a 1.1409 USD este lunes, 27 de julio de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una alteración de 0,14% en relación con el último día.

En el mercado de euro y dólar, la última semana mostró un leve avance de 0.09%, mientras que en el último año la cotización registra una variación de -1.2%, sugiriendo un sesgo bajista a pesar del repunte reciente.

La cotización del Euro y rublo ruso (foto: Pexels).

La variación del Euro y dólar en los últimos días

Hoy la cotización de la moneda dólar ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este aumento en el valor sugiere un fortalecimiento en la confianza del mercado con respecto a la moneda.

La tendencia sugiere que los inversionistas están de nuevo dispuestos a apostar por la estabilidad y crecimiento de la economía, lo cual podría tener implicaciones favorables en el corto plazo.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el dólar, con un 2.90%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 5.44%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.