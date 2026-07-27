Cuál es el “puente” con el que cuenta Milei para eliminar las retenciones
El Presidente defendió el equilibrio fiscal, reivindicó al agro como motor de la economía y explicó cómo se financiará la eliminación de los derechos de exportación. Pese a la expectativa, no hubo anuncios para la carne vacuna
A cuánto está el dólar blue hoy lunes 27 de julio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.