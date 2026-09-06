Uno de los errores más frecuentes en un negocio o emprendimiento es querer crecer sin ordenar antes la experiencia de compra. Aumentar las ventas puede parecer el objetivo principal, pero si el cliente encuentra información confusa, costos inesperados, problemas de entrega o respuestas poco claras, ese crecimiento puede volverse difícil de sostener.

La confianza es una parte central de cualquier operación digital. Google Merchant Center señala que la velocidad y el costo de envío son dos de los motivos más comunes por los que los usuarios abandonan una compra, por lo que mostrar información precisa y actualizada puede ayudar a reducir fricciones antes de que el comprador confirme la operación.

Cuál es el error que puede frenar el crecimiento de un negocio

El error es pensar que vender más alcanza, sin revisar si la operación está preparada para responder a esa demanda. Cuando un negocio no tiene procesos claros, cada nuevo pedido puede multiplicar problemas: falta de stock, demoras, consultas sin respuesta, reclamos y una experiencia que termina debilitando la relación con el cliente.

Para evitarlo, conviene revisar puntos básicos antes de escalar: qué productos se ofrecen, cómo se comunican los precios, cuáles son los tiempos de entrega, qué medios de pago están disponibles y cómo se resuelven las consultas posteriores a la compra. Cuanto más clara sea esa información, más simple será para el comprador avanzar y para el negocio sostener el crecimiento.

Foto: Mercado Libre. Nacho Yuchark

También es importante medir el comportamiento de los clientes. Analizar qué productos reciben más visitas, dónde se pierden compradores y qué consultas se repiten permite detectar problemas antes de que afecten los ingresos. La información no reemplaza la estrategia, pero ayuda a tomar decisiones con menos intuición y más precisión.

Capacitación para crecer sin perder calidad

En ese contexto, los espacios de formación y networking pueden ayudar a emprendedores y pymes a identificar errores frecuentes, conocer herramientas y ordenar prioridades. Mercado Libre Experience 2026 se realizará el 10 de septiembre en La Rural, Buenos Aires, y reunirá charlas, workshops, paneles y una feria de negocios vinculada al ecosistema e-commerce.

La agenda estará orientada a temas como estrategias de venta, logística, marketing digital, tecnología, medios de pago y casos de éxito. Para quienes buscan aumentar ingresos, participar en este tipo de encuentros puede servir para detectar qué mejorar primero y qué herramientas incorporar según el momento del negocio.

Para quienes deseen asistir al evento, las entradas se pueden adquirir a través de mercadolibreexperience.com.ar , con hasta 12 cuotas sin interés al pagar con cualquier tarjeta mediante Mercado Pago. Además, quienes utilicen el código promocional “MELIXP25” podrán acceder a un 25% de descuento en el valor del ticket.

Así, evitar este error implica entender que crecer no es solo vender más, sino vender mejor. Ordenar la experiencia de compra, medir resultados y capacitarse puede ayudar a que un emprendimiento aumente sus ingresos sin perder confianza, eficiencia ni calidad en la relación con sus clientes.