Vender online puede parecer simple al principio: cargar productos, responder consultas y esperar que lleguen los pedidos. Sin embargo, cuando un emprendimiento empieza a crecer, también aparecen errores que pueden frenar sus ventas, afectar la experiencia del cliente y limitar la posibilidad de escalar. La falta de planificación, el desconocimiento de los datos y una operación poco ordenada suelen ser algunas de las señales más comunes.

Además, una recomendación clave es revisar qué información recibe el comprador antes de confirmar la operación. Google Merchant Center señala que la velocidad y el costo de envío son dos de los motivos más comunes por los que los usuarios abandonan una compra. Por eso, mantener esa información clara, precisa y actualizada puede ayudar a reducir el abandono del carrito y mejorar la experiencia de compra.

Errores comunes en ventas online y cómo evitarlos

Uno de los errores más frecuentes es vender sin una estrategia clara. Publicar productos de manera aislada, sin definir a qué público se busca llegar, qué diferencia a la propuesta y cómo se va a medir el resultado, puede generar esfuerzos dispersos. Para crecer, es clave ordenar objetivos, revisar qué productos funcionan mejor y ajustar las acciones según el comportamiento de los compradores.

Otro punto crítico es subestimar la logística y la atención al cliente. En una venta online, la experiencia no termina cuando se confirma el pago: también importan la preparación del pedido, los tiempos de entrega, la comunicación con el comprador y la resolución de dudas o reclamos. Si esos procesos no están ordenados, el crecimiento puede volverse difícil de sostener.

No hay que subestimar la logística y la atención al cliente.

También puede ser un problema no capacitarse frente a los cambios del mercado. Las herramientas de publicidad, los medios de pago, la gestión de datos y las expectativas de los consumidores evolucionan rápido. Por eso, actualizar conocimientos y conocer buenas prácticas puede ayudar a detectar qué mejoras conviene implementar antes de que los errores se conviertan en un límite para vender más.

Networking y aprendizaje en el comercio electrónico

En ese contexto, los espacios de capacitación y networking pueden funcionar como una guía para quienes buscan profesionalizar su operación digital. Mercado Libre Experience 2026 se realizará el 10 de septiembre en La Rural, Buenos Aires, y reunirá a emprendedores, pymes, vendedores online y referentes del ecosistema e-commerce.

La propuesta incluirá más de 50 charlas, 80 speakers, workshops, paneles y espacios de networking orientados a temas como estrategias de venta, marketing digital, logística, tecnología, medios de pago y casos de éxito. Para un emprendedor, participar de este tipo de encuentros puede ayudar a identificar errores frecuentes, comparar experiencias y sumar herramientas concretas para mejorar la gestión del negocio.

En un mercado cada vez más competitivo, volverse un experto en ventas online no depende de una única herramienta, sino de aprender a evitar errores, medir resultados y adaptar la operación a las nuevas demandas del comercio digital. Para emprendedores y pymes, combinar capacitación, planificación y contactos dentro del ecosistema puede abrir nuevas oportunidades de crecimiento.

Para quienes deseen asistir al evento, las entradas se pueden adquirir a través de mercadolibreexperience.com.ar , con hasta 12 cuotas sin interés al pagar con cualquier tarjeta mediante Mercado Pago. Además, quienes utilicen el código promocional “MELIXP25” podrán acceder a un 25% de descuento en el valor del ticket.