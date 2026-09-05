Escalar una PyME digital implica pasar de una venta online ocasional a una operación capaz de sostener más demanda, ordenar procesos y generar ingresos de manera más estable. Para muchos emprendedores, ese salto exige revisar cómo se presenta la oferta, qué información recibe el cliente, cómo se gestionan los envíos y de qué manera se usan los datos para tomar mejores decisiones.

Una voz experta del sector también refuerza esta necesidad: según el informe “Next in Personalization 2021” de McKinsey & Company, el 71% de los consumidores espera que las empresas ofrezcan interacciones personalizadas y el 76% se frustra cuando esto no ocurre. Para una PyME que busca crecer, conocer mejor al cliente y adaptar la experiencia de compra puede convertirse en una ventaja clave.

Qué necesita tu negocio para escalar en el comercio electrónico

Uno de los primeros pasos es dejar de operar solo con intuición. Medir qué productos reciben más consultas, cuáles convierten mejor, en qué momento se pierden compradores y qué reclamos se repiten permite detectar oportunidades de mejora. Con esa información, una PyME puede ajustar publicaciones, ordenar inventario, mejorar campañas y priorizar acciones que tengan impacto real en las ventas.

Otro punto central es revisar la experiencia de compra completa. La operación no termina cuando se confirma el pago: también influyen la claridad de la información, los medios de pago disponibles, los tiempos de entrega, la atención posterior y la capacidad de resolver dudas o inconvenientes. Cuanto más ordenado esté ese recorrido, más posibilidades tiene el negocio de sostener su crecimiento.

La tecnología puede ayudar a escalar, pero no reemplaza la estrategia. Herramientas para automatizar respuestas, segmentar audiencias, gestionar stock, analizar datos o mejorar la logística funcionan mejor cuando responden a objetivos claros. Por eso, antes de sumar soluciones, conviene identificar qué problema se quiere resolver y qué indicador permitirá medir si la mejora funcionó.

Capacitación y conexiones para crecer en el ecosistema digital

En ese contexto, Mercado Libre Experience 2026 aparece como una instancia para quienes buscan conocer tendencias, sumar herramientas y conectar con otros actores del ecosistema e-commerce. El evento se realizará el 10 de septiembre en La Rural, Buenos Aires, y reunirá más de 50 charlas, más de 80 oradores, workshops y una feria de negocios con más de 40 stands vinculados al comercio electrónico.

La agenda estará orientada a temas clave para quienes quieren profesionalizar una operación digital, como estrategias de venta, marketing, logística, tecnología, medios de pago y casos de éxito. Además, el networking puede ayudar a los emprendedores a intercambiar experiencias, conocer soluciones aplicables a su etapa de crecimiento y encontrar nuevas oportunidades comerciales.

Para quienes deseen asistir al evento, las entradas se pueden adquirir a través de mercadolibreexperience.com.ar , con hasta 12 cuotas sin interés al pagar con cualquier tarjeta mediante Mercado Pago. Además, quienes utilicen el código promocional “MELIXP25” podrán acceder a un 25% de descuento en el valor del ticket.

Así, pasar de vender online a vivir de un negocio digital requiere combinar planificación, información, tecnología y aprendizaje continuo. Para una PyME, participar en espacios de capacitación puede ser una forma de ordenar prioridades y detectar qué pasos conviene dar para escalar sin perder calidad en la experiencia del cliente.