El mercado de las criptomonedas continúa mostrando movimientos en las cotizaciones de sus principales activos. Este sábado, 5 de septiembre de 2026, así se ubican los precios de las principales monedas digitales de mayor capitalización.

Con base en la información publicada en el sitio oficial de Binance, a continuación se muestran las tipos de cambio de los principales criptoactivos:

El precio de las principales criptomonedas (foto: archivo).

La cotización de Bitcoin se sitúa actualmente en 79,619.83 dólares, lo que equivale a 126,117,810.72 pesos argentinos. En las últimas 24 horas, la criptomoneda ha experimentado una variación negativa del 2.01%. Este descenso podría ser un reflejo del entorno del mercado o de la volatilidad inherente a las criptomonedas, algo que los inversores deben considerar al evaluar su rendimiento y potencial a corto y largo plazo.

Por otro lado, Ethereum se encuentra en un precio de 2,454.16 dólares, equivalente a 3,887,389.44 pesos argentinos. Su variación en las últimas 24 horas ha sido del -2.8%, mostrando una tendencia similar a la de Bitcoin. Los inversores observarán de cerca estos movimientos, buscando señales que puedan indicar un cambio en la dirección del mercado y oportunidades de aprovechamiento en la fluctuación de precios.