Mercado Libre Experience 2026 volverá a Buenos Aires como una de las citas más relevantes del calendario e-commerce para emprendedores, PyMEs y vendedores online. La segunda edición del evento se realizará el 10 de septiembre en La Rural y reunirá una agenda de charlas, workshops, speakers y espacios de networking pensados para quienes buscan profesionalizar su negocio digital.

La propuesta se da en un contexto en el que el comercio electrónico ya ocupa un lugar central dentro del consumo argentino. Según el Estudio Anual de Comercio Electrónico 2025 de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), la facturación del sector creció 55% respecto de 2024.

Qué propone Mercado Libre Experience 2026

En ese escenario, los espacios de formación y networking ganan relevancia porque permiten conocer tendencias, comparar experiencias y acceder a soluciones concretas para vender mejor. En Mercado Libre Experience 2026, la agenda estará orientada a temas como estrategias de venta, logística, marketing digital, tecnología, medios de pago y casos de éxito aplicables a distintos tipos de negocios.

El encuentro contará con más de 50 charlas y 80 speakers, además de una feria de negocios con más de 40 stands de empresas vinculadas al ecosistema digital. Para muchos emprendedores, este tipo de instancia puede ayudar a pasar de una operación más informal a un modelo más profesional, con herramientas para ordenar procesos, mejorar la experiencia de compra y detectar nuevas oportunidades de crecimiento.

El encuentro contará con herramientas para ordenar procesos y detectar nuevas oportunidades de crecimiento. Nacho Yuchark

La capacitación también aparece como un punto clave para quienes buscan adaptarse a los cambios del mercado online. No se trata solo de escuchar charlas, sino de identificar qué prácticas pueden aplicarse en cada negocio: desde mejoras en la atención al cliente hasta decisiones sobre publicidad, gestión de datos, logística y canales de cobro.

Qué se podrá encontrar en Mercado Libre Experience 2026

Joaquín “El Pollo” Álvarez será el conductor durante toda la jornada. Entre los principales oradores se encuentran Adrián Ecker, Country Manager de Mercado Libre Argentina, Juan Lavista, Vice Presidente de Marketing, y Jesús Moreno Sosa, Vicepresidente Sr de Publicidad. A su vez, Mario Pergolini dará una charla junto a Daniel Rabinovich, Chief Technology & Operations Officer de Mercado Libre titulada “Código y Contenido: cuando dos mundos se encuentran”, que se realizará a las 16:30 h en el Main Stage.

La propuesta incluirá una feria de negocios con más de 40 stands de empresas vinculadas al e-commerce, además de contenidos sobre estrategias de venta, tecnología, logística, publicidad y casos de éxito.

La propuesta incluirá una feria de negocios con más de 40 stands de empresas.

El evento está pensado para mayores de 18 años y contará con distintas modalidades de entrada, incluida una opción general y otra con acceso a espacio de coworking. Más allá del formato elegido, el valor del encuentro está en combinar capacitación, contacto directo con soluciones del sector y oportunidades de networking en una misma jornada.

Así, la cita del 10 de septiembre aparece como una oportunidad para mirar el negocio con más información, sumar contactos y detectar qué pasos conviene dar para seguir creciendo en el canal online. En un sector que ya muestra volumen, dinamismo y competencia creciente, contar con espacios de formación puede ser decisivo para transformar una idea comercial en una operación digital más sostenible.

Para quienes deseen asistir al evento, las entradas se pueden adquirir a través de mercadolibreexperience.com.ar , con hasta 12 cuotas sin interés al pagar con cualquier tarjeta mediante Mercado Pago. Además, quienes utilicen el código promocional “MELIXP25” podrán acceder a un 25% de descuento en el valor del ticket.