Para muchas pymes y emprendedores, vender por internet dejó de ser una prueba aislada y pasó a convertirse en una parte cada vez más importante del negocio. Tiendas online, marketplaces, redes sociales y medios de pago digitales conviven hoy dentro de una misma estrategia comercial, en un escenario donde el consumidor incorpora nuevos hábitos y espera experiencias de compra más simples, rápidas y confiables.

Ese crecimiento también refleja que el canal online continúa incorporando consumidores. Según el Estudio Anual de Comercio Electrónico 2025 de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), durante ese año se sumaron 1.338.952 nuevos compradores digitales y el universo total alcanzó los 25,1 millones de personas en el país.

Para los negocios que buscan crecer en este canal, el aumento de compradores plantea un escenario cada vez más competitivo. En ese contexto, contar con procesos ordenados, medir los resultados y mejorar la experiencia de compra son algunos de los aspectos que pueden ayudar a desarrollar una operación digital más sólida.

Por qué el e-commerce sigue ganando terreno en Argentina

El crecimiento también se observa en el movimiento del sector. De acuerdo con CACE, el comercio electrónico argentino alcanzó una facturación de $34.033.238 millones en 2025, lo que representó un incremento del 55% frente a 2024.

El margen de crecimiento también se explica por la necesidad de profesionalizar la operación digital (Foto: Mercado Libre) Nacho Yuchark

Para las pymes y los emprendimientos, desenvolverse en un mercado de esta escala implica prestar atención a distintos puntos de la experiencia de compra. Información clara sobre los productos, alternativas de pago, condiciones de entrega y una atención eficiente pueden contribuir a reducir fricciones y facilitar el proceso para el consumidor.

El margen de crecimiento también se explica por la necesidad de profesionalizar la operación digital. No alcanza con estar presente en una plataforma o en redes sociales: los negocios que buscan escalar necesitan medir resultados, entender qué productos funcionan mejor, revisar sus costos y apoyarse en herramientas que mejoren la experiencia del cliente.

Capacitación y networking para aprovechar las oportunidades

En ese contexto, Mercado Libre Experience 2026 aparece como una instancia vinculada a esa necesidad de actualización. La segunda edición del evento se realizará el 10 de septiembre en La Rural, Buenos Aires, y reunirá más de 50 charlas, más de 80 oradores, workshops, paneles y espacios de networking orientados a emprendedores, pymes, vendedores online y marcas.

La agenda estará enfocada en temas centrales para quienes quieren crecer en e-commerce, como estrategias de venta, marketing digital, logística, tecnología, medios de pago y casos de éxito. Además, la feria de negocios contará con más de 40 stands de empresas vinculadas al ecosistema digital, lo que permitirá conocer soluciones aplicables a distintas etapas de un negocio online.

Para quienes buscan aprovechar el crecimiento del canal online, participar en espacios de capacitación puede ayudar a ordenar prioridades, identificar nuevas herramientas y establecer contactos dentro del sector. En un mercado que todavía suma compradores y volumen de operaciones, las oportunidades estarán más cerca de los negocios que logren combinar presencia digital, planificación y aprendizaje continuo.

Para quienes deseen asistir al evento, las entradas se pueden adquirir a través de mercadolibreexperience.com.ar , con hasta 12 cuotas sin interés al pagar con cualquier tarjeta mediante Mercado Pago. Además, quienes utilicen el código promocional “MELIXP25” podrán acceder a un 25% de descuento en el valor del ticket.