El stock actual de todos los títulos cotizantes del Tesoro pagaderos en pesos es de $ 313 billones a valor de mercado y el 49% está en manos del Banco Central o el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS; otro 28% lo tienen los bancos (incluyendo bancos privados y públicos).

Queda un residuo de 23% que tienen entre fondos comunes de inversión, compañías de seguro, no residentes y otros inversores privados (principalmente corporativos).

El stock neto de las tenencias de BCRA y FGS es de u$s 107.000 millones midiendo al contado con liquidación, revela un informe de la consultora 1816.

Sector privado

Según estas cifras, hay unos u$s 49.000 millones en manos del sector privado no bancario (midiendo al CCL), segmento en el que están FCI, compañías de seguro, corporativos, fondos del exterior y personas humanas.

“Basándonos en nuestras estimaciones papel por papel, calculamos que el 24% de los títulos en pesos neto de las tenencias de BCRA y FGS vencen a partir de 2028, es decir, en otro mandato presidencial, gracias en parte a la estrategia reciente del Tesoro de estirar duration en las subastas”, señalan.

Al concentrarse en los $ 159 billones de títulos en pesos en manos de tenedores que no son ni el BCRA ni el FGS, el 55% vence en lo que resta de 2026, otro 21% en 2027 y el 24% restante en 2028 o más adelante.

Corto plazo

El porcentaje de títulos con vencimiento en el próximo mandato fue subiendo en los últimos 3 meses, debido a que fue creciendo el porcentaje de títulos CER o duales que amortizan en 2028 o 2029.

Al concentrarse en el corto plazo, junio es el mes de vencimientos más grandes, porque el Tesoro debe pagar la Lecap S12J6, el Boncer TZX26, el dólar linked TZV26, el Boncap T30J6 y el dual TTJ26. Para ese mes desde 1816 estiman vencimientos netos de BCRA y FGS por alrededor de $ 23,5 billones.

Si el Tesoro quiere seguir estirando vencimientos al próximo mandato deberá convalidar tasas 2028-2027 altas en la curva CER o continuar ofreciendo duales a tasas atractivas para los bancos.

Subasta

Este viernes el Gobierno dará a conocer las condiciones de la subasta de la semana que viene, cuando vencen $ 11 billones, incluyendo alrededor de $ 0,9 billones en manos del FGS, siempre según las estimaciones de la consultora 1816, y se verá si hay novedades en el menú.

Respecto a los vencimientos futuros en manos del BCRA, se debe recordar que el Central siempre va rolleando sus posiciones vía canjes, que a veces son solamente intra-sector público y a veces también se ofrecen al sector privado.

Giro de utilidades

En otro orden, tras el giro de utilidades del BCRA al gobierno, el Tesoro pasará a contar con depósitos en pesos en el Central por aproximadamente $ 13,6 billones, que podrán usarse tanto para pagar deuda en dólares como para pagar deuda en pesos.

Los depósitos en pesos del Mecon en el BCRA alcanzarán en los próximos días su nivel más alto desde octubre 2025.

Esto no significa necesariamente que vaya a volver el Punto Anker (las licitaciones con financiamiento neto negativo), pero le da muchos grados de maniobra al fisco para determinar su estrategia de financiamiento, tanto pensando en los vencimientos en moneda extranjera como en moneda local.

Estimaciones

Todas estas estimaciones, sobre quiénes son los poseedores de los títulos en pesos del Tesoro (a nivel agregado y papel por papel), lo que permite calcular el perfil de vencimientos neto de las tenencias del Central y el FGS, las pudieron en la consultora 1816 luego de la publicación del balance 2025 del BCRA, en un informe especial de research que lleva las firmas de sus tres directores: Adrián Rozanski, Mariano Skladnik y Martín Defilippo, y del economista Gustavo Cerezo.