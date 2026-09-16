Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles, 16 de septiembre de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la primera definió los números ganadores del día.
En este miércoles, 16 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 0802 - Niño
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 16 de septiembre
|1°
|0802
|11°
|5338
|2°
|2079
|12°
|0609
|3°
|0055
|13°
|1914
|4°
|9633
|14°
|9095
|5°
|8636
|15°
|1981
|6°
|5391
|16°
|1601
|7°
|4275
|17°
|7483
|8°
|5607
|18°
|5451
|9°
|1932
|19°
|4168
|10°
|1639
|20°
|4308
¿Qué significa soñar con niño?
Soñar con Niño simboliza inocencia, nuevos comienzos y necesidad de cuidado.
También puede reflejar tu niño interior, vulnerabilidad o responsabilidades por asumir.
Consejos para jugar con responsabilidad
El juego tiene que ser una modo de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es crucial determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.