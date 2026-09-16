Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles, 16 de septiembre de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la primera definió los números ganadores del día.

En este miércoles, 16 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 0802 - Niño

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 16 de septiembre

1° 0802 11° 5338 2° 2079 12° 0609 3° 0055 13° 1914 4° 9633 14° 9095 5° 8636 15° 1981 6° 5391 16° 1601 7° 4275 17° 7483 8° 5607 18° 5451 9° 1932 19° 4168 10° 1639 20° 4308

¿Qué significa soñar con niño?

Soñar con Niño simboliza inocencia, nuevos comienzos y necesidad de cuidado.

También puede reflejar tu niño interior, vulnerabilidad o responsabilidades por asumir.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es crucial determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.