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Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles, 16 de septiembre de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la primera definió los números ganadores del día.

En este miércoles, 16 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 0802 - Niño

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 16 de septiembre

 1°0802 11°5338
 2079  12°0609
 3°0055 13°1914 
 9633  14°9095 
 8636  15°1981 
 6°5391  16°1601
 4275  17°7483 
 5607  18°5451 
 1932  19°4168 
 10°1639 20°4308 

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Soñar con Niño simboliza inocencia, nuevos comienzos y necesidad de cuidado.

También puede reflejar tu niño interior, vulnerabilidad o responsabilidades por asumir.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es crucial determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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