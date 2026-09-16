Frente al debate que se genera entre las cifras que marcan caídas en el consumo y las imágenes que hasta comparte el propio presidente Javier Milei, de locales llenos de gente, Bartolomé Abdala, alfil clave del oficialismo en el Congreso, dio su visión al respecto.

El presidente provisional del Senado, en una entrevista con Pulso Financiero, por El Cronista Strem, fue consultado sobre la situación y defendió el rumbo económico. “Si uno ve los datos, Argentina está creciendo”, sostuvo. Es un problema de marketing, de comercialización, más que de economía ", argumentó.

Abdala defendió el rumbo económico frente a la caída del consumo: “Argentina está creciendo”

El senador por La Libertad Avanza (LLA) aseguró que los indicadores favorecen a las políticas implementadas por el oficialismo. “ Si uno ve los datos, Argentina está creciendo. Tiene récord en exportación . Tiene posibilidad de seguir incrementando empresas a través del RIGI”, indicó. “Como en el mundo, ha cambiado la forma de consumo acá también. Consideramos que ha crecido, pero sí la economía tiene variables y distintas situaciones”, aclaró.

En ese sentido, Abdala se refirió a una situación que, considera, impacta en la “foto” de lo que se ve en los locales, y lo que se compra efectivamente. “Te encontrás empresas lideres en shoppings, en centros comerciales, que mucha gente usa como showroom y compra por internet” , sostuvo. “Cuando tenés un contrato y no sos fabricante, te da derecho a quejarte. Pero si sos fabricante, estás contento”, agregó en relación con las ventas que se concretan vía virtual para esos casos.

“Cada uno tiene que tener la mirada del negocio que hace y tiene que ofrecer lo mejor al ciudadano para no caer. Nosotros entendemos que es un problema de marketing, de comercialización, más que de economía . Estamos convencidos que la macroeconomía está muy bien”, remarcó el senador.

En tanto, consideró que será clave aprobar normativas para que los comerciantes recuperen confianza. “Sería importante que el sector político empiece a sacar leyes por unanimidad para generar eso. Estamos poniendo las condiciones para vivir en un país normal”, dijo.

“No le tenemos miedo”: las PASO y la competencia contra el peronismo

El legislador se refirió a una de las leyes más relevantes que el oficialismo busca aprobar de cara al año electoral: la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO). “El kirchnerismo sacó la ley de PASO, despilfarrar el dinero nunca fue una cuestión. Para ellos es una herramienta más de juego de la democracia, en donde no les interesa que la gente vaya a votar más de una vez . Nosotros entendemos que es un gasto enorme para el Estado y una violentada que la gente tenga que ir a votar, cuando se podría resolver en interna de cada partido o en un escritorio”, sostuvo Abdala.

“Como no se ponen de acuerdo y muchas veces ni siquiera se hablan, buscan las PASO como un lugar de competir”, remarcó al referirse a la interna peronista. “Me cuesta pensar qué es lo que van a hacer. Como argentino, te digo que tenemos que consolidar el rumbo nosotros. Trabajaremos por la reelección de Javier Milei . Del otro lado, no tengo idea quién será el candidato. Pero no le tenemos miedo” , expresó.

En tanto, se refirió a la posibilidad de aprobar la ley. “Tanto el PRO como la UCR, que son aliados importantísimos nuestros, han entendido que el rumbo es el correcto. Pero muchas leyes se definen en el minuto 90 y me parece que esta es una de esas”, indicó.

Por otra parte, defendió el ajuste implementado puertas adentro, tanto en la administración pública, como en el propio recinto. “El Senado también hizo ajuste. Se ha controlado el tema del personal, se ha puesto el sistema de huella, se hizo un retiro voluntario, se fue muchísima gente”, enumeró. “Casi un 20% de la planta. Se ajustó el tema de las adscripciones. La idea es que no existan asesores que no vayan a trabajar”, expresó.

Ficha limpia, Presupuesto y reforma política: los proyectos clave en el Congreso

El senador por San Luis se refirió también a las normativas que apuntará con mayor fuerza el bloque oficialista. Una de ellas es “Ficha limpia”, un proyecto que desde hace tiempo se instala en agenda, pero no logra la aprobación. “Entiendo que esta vez va a salir. Tiene muchísimos proyectos de distintos senadores. Nosotros lo enviamos dentro de la Reforma Política. Tenemos que ver si la separamos de esa o no”, dijo.

En ese sentido, destacó que los proyectos de más importancia actualmente en el Congreso incluyen la Reforma política, la ley de Presupuesto, “la ley madre”. Además, insistió en el pronto tratamiento de la ley de salud mental y de ludopatía.