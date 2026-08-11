En el último año el interés por las ventas en línea creció un 9%, al pasar de 37% a 46% en México |Foto de Tima Miroshnichenko, de Pexels

La relevancia del e-commerce como eje estratégico de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y emprendedores ha ido en aumento. En el último año el interés por las ventas en línea creció un 9%, al pasar de 37% a 46% entre quienes lo consideraban muy importante para el crecimiento del negocio, de acuerdo con un estudio elaborado por la empresa GS1, detrás de QR y códigos de barras.

Este cambio no es menor, ya que refleja que el comercio digital ha dejado de ser una alternativa para convertirse en una prioridad estratégica dentro de la industria de consumo, dijo la empresa en la presentación del “Barómetro GS1: Fabricantes PyME de la Industria de Consumo”.

El barómetro que contó con una muestra de 530 empresas encontró que Mercado Libre es el canal de venta digital más reconocido por los encuestados, ocupando el 87% de las menciones, seguido de Amazon con 61%, Walmart con 15%, Shopify con 9% y TikTok Shop con 8%.

La venta en línea dejó de ser un canal complementario para convertirse en un habilitador estratégico de competitividad y expansión de mercado. “El gran salto para 2026 será la consolidación de la omnicanalidad, impulsada por la importancia que las empresas otorgan a integrar sus estrategias físicas y digitales para ofrecer una experiencia de cliente más consistente y personalizada”, comentó Paola Cabrera Magaña, directora de marketing y comunicación de GS1 México, en un comunicado.

El barómetro detectó que una de las tendencias tecnológicas más disruptivas por venir es el uso de códigos QR ya implementados por el 40% de las empresas. Resalta que, más allá de la logística, estos códigos permiten a las áreas de marketing desplegar información nutrimental, videos, certificados y dinámicas de fidelización directamente en el smartphone del usuario, lo que resuelve la demanda de transparencia y confianza del consumidor actual.

Sin embargo, crecer en e-commerce tiene áreas de oportunidad. Entre las principales que arrojó el barómetro se encuentran el performance de marketing, seguido de logística y servicio al cliente.

La inteligencia artificial está siendo utilizada por las empresas como herramienta para superar estas deficiencias en el negocio, el 35% ya usa chatbots, el 24% ya automatiza procesos internos mediante asistentes inteligentes y el 6% ya desarrolla analítica predictiva.

El barómetro también concluye que, de manera general, las pymes y emprendedores se muestran optimistas este 2026, pues el 80% de los entrevistados espera que su empresa crezca durante este año.