Las SGR podrán avalar créditos en dólares para pymes sin exportaciones: cuánto y bajo qué condiciones
La nueva medida favorecerá a las pymes orientadas al mercado interno que necesitan financiar importaciones de insumos, maquinaria o equipamiento en dólares, pero que no pueden demostrar ingresos en esa moneda porque venden en pesos.
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