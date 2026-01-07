Este jueves, a las diez y media de la mañana, las autoridades del Banco Central recibirán a todas las cámaras bancarias, tanto las nacionales de Adeba, Abappra y ABE como la extranjera de ABA, para delinear la implementación de la Ley de Inocencia Fiscal, para que puedan recibir sin problemas los dólares del colchón de los ahorristas.

“Ya se promulgó la Ley. El BCRA, estimo, informará el alcance e implicancia en la operatoria”, anticipan los banqueros.

Reglamentación

Según pudo saber este diario, desde las altas esferas del Gobierno están trabajando intensamente para poder sacar la reglamentación lo antes posible, ya que lo consideran de prioridad, pero no tienen una fecha exacta para dar.

“Están todos de acuerdo (UIF, BCRA, ARCA, incluso Banco Nación) que para que todo este operativo, pero primero debe reglamentarse la ley. A partir de ahí se sabrá con mayor precisión el alcance operativo, los lineamientos y los criterios interpretativos para su implementación".

“Luego de conocida la reglamentación, serán importante las definiciones formales y resoluciones que tomen el BCRA y la UIF sobre qué obligaciones de reportar tienen los bancos de cada tipo de operación”, revela, en estricto off the record, el presidente de una de las entidades financieras más importantes de la Argentina.

Dudas

“Por ahora sólo tenemos la Ley, lo que estamos esperando es su reglamentación para poder ajustar nuestras políticas y procedimientos. En forma adicional, las entidades vamos a generar un documento con distintas dudas para canalizarla vía las asociaciones de bancos”, detallan en una de las entidades más importantes de la Argentina.

En la City porteña coinciden en que están todos esperando la reglamentación. Por ahora los Compliance no mueven un pelo, todo sigue igual. La Inocencia Fiscal trata más de bienes reales que de financieros.

Peligroso

“Hacer el depósito en dólares es altamente peligroso: si no cambian otras leyes, no alcanza con Inocencia Fiscal. Lo mejor es comprarte en efectivo un auto, cosas, remodelar, bienes de capital varios, esa es la forma, no depositar en el banco directamente. Les van a clavar un ROS de todas formas”, aconsejan en las mesas.

De todos modos, depende la concesionaria si aceptan el cash o no, algunas ponen un límite de $ 50 millones, aunque no hay una regla general.

Algunas cobran un extra por el manejo de efectivo, para cubrir lo que les cobrará luego el banco, mientras otras no agarran cash por seguridad. Si son billetes de numeración chica cobran más.