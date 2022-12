Con la ayuda del dólar soja, el BCRA cerró el año con más compras de divisas que en 2021

El Banco Central volvió a comprar divisas para sus reservas a través del mercado oficial de cambios en la última jornada del año, impulsado nuevamente por las liquidaciones por parte del sector agroexportador, en el marco del esquema de cotización diferencial del "dólar soja".

La autoridad monetaria obtuvo este viernes un saldo a favor de alrededor de u$s 133 millones tras su intervención cambiaria, en una jornada en la que complejo sojero ingresó más de u$s 118 millones (u$s 34 millones se liquidaron hoy y u$s 84 millones restantes lo harán entre el próximo lunes y martes).

De este modo, diciembre cierra con un saldo a favor para la entidad de u$s 1987 millones y se consolida como el segundo registro más alto del año en compras de reservas a través del mercado cambiario, sólo superado por septiembre, cuando adquirió casi u$s 5000 millones, en el marco de la primera versión del "dólar soja".



Desde el 28 de noviembre hasta hoy, durante la segunda versión del esquema cambiario para el complejo sojero, ingresaron al mercado u$s 3154 millones, lo que impulsó a que la autoridad monetaria pudiera terminar diciembre con compras netas y que el saldo positivo del año ascendiera a u$s 5824 millones.

Este saldo a favor de de u$s 5.824 millones durante el año significó una mejora de u$s 300 millones respecto a las compras realizadas durante 2021, lo cual obedeció en gran parte al mayor ingreso de divisas al mercado cambiario por parte del sector agro exportador, impulsado por el esquema del "dólar soja".