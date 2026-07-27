En esta noticia

El precio del dólar oficial en las pantallas del Banco de la Nación Argentina tras la apertura de mercados de este lunes, 27 de julio de 2026 es de $ 1.470 para la compra y $ 1520.0 para la venta, según los datos actualizados a las 00:00 horas.

La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 37.69%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 32.88%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Te puede interesar

Georgieva en Argentina: la deuda que preocupa para 2027 y las reformas que espera el FMI

Te puede interesar

Buenas noticias para importadores: ARCA elimina otro trámite en papel y facilita una gestión clave
La cotización actual del dólar en Argentina (foto: Pixabay).
La cotización actual del dólar en Argentina (foto: Pixabay).

La variación del dólar en el último año

En los últimos doce meses, el dólar oficial ha llegado a cotizar en un máximo de $ 1.520, mientras que su precio más bajo durante dicho periodo ha sido de $ 1.330.

Asimismo, cabe recordar que la cotización de dólar oficial hace seis meses atrás era de $ 1415.0, según los datos registrados.

¿Cómo comprar dólar MEP?

Para comprar dólar MEP, es necesario comprar algún bono en pesos y luego comercializarlo en dólares. El valor se calcula dividiendo el precio en pesos por la cotización en dólares.

Algunos bancos autorizan realizar la operación a través de su home banking. Es importante verificar si la entidad autoriza esta transacción y conocer los horarios, ya que puede haber demoras. Además, se debe consultar si aplican comisiones.

El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles en acreditarse debido al "parking", un plazo impuesto por la Comisión Nacional de Valores (CNV).