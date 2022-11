Dólar hoy: a cuánto cotiza en los bancos este martes 29 de noviembre

El dólar oficial hoy martes 29 de noviembre opera a $ 164,75 para la compra y $ 172,75 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

Este lunes entró en vigencia el dólar soja y el BCRA compró u$s 192 millones. Eso fue posible porque el sector liquidó u$s 292 millones, lo que le permitió al Central adquirir casi dos tercios de esas divisas. La venta de dólares en el mercado oficial de cambios venía siendo una preocupación en el Gobierno, pero también en el mercado que anticipaba una mayor devaluación debido a la escasez de divisas.

Si todos esperan un Plan Bonex, lo más probable sería una corrida al dólar

Cambia AFIP: ahora los límites para comprar afuera son distintos, ¿cuáles son los nuevos montos?





En paralelo, el dólar blue hoy martes 29 de noviembre, cotiza a $ 314,00 para la compra y $ 318,00 para la venta. Cabe recordar que el blue viene de una semana caliente: el viernes tocó nuevamente el umbral de los $ 320 y alcanzó un nuevo récord nominal desde julio pasado.

A CUÁNTO COTIZA EL DÓLAR OFICIAL HOY martes 29 DE NOVIEMBRE

Este martes 29 de noviembre el dólar minorista cotiza $ 172,75 para la venta en las pantallas de Banco Nación.

Y así cotiza en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

Banco COMPRA VENTA Banco Galicia 164,650 176,150 Banco Nación 164,250 172,250 ICBC 163,750 171,000 BBVA 165,760 174,460 Banco Supervielle 165,000 174,000 Banco de la Ciudad de Buenos Aires 163,750 171,750 Banco Patagonia 166,250 173,250 Banco Santander 165,000 173,000 Brubank 165,000 175,000 HSBC 163,500 173,500 Credicoop 166,000 172,240 Banco Itaú 164,500 173,400 Banco Macro 163,500 173,500 Banco Piano 167,700 176,700 Cambios Online 167,000 169,000

A CUÁNTO COTIZA EL DÓLAR BLUE, CCL Y MEP HOY martes 29 DE NOVIEMBRE

El dólar blue hoy martes 29 de noviembre cotiza a $ 314,00 para la compra y $ 318,00 para la venta.

Adiós plazo fijo, hola dólar: esta es la inversión que recomienda Ramiro Marra para el 2023



Acciones argentinas, apuesta 2023: Wall Street proyecta ganancias de 30% en dólares



En tanto, las otras cotizaciones del dólar se ubican del siguiente modo:

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 164,75 $ 172,75 Dólar Blue $ 314,00 $ 318,00 Dólar Turista $ 345,50 Dólar CCL $ 320,18 $ 326,00 Dólar MEP $ 312,37 $ 313,47

Cuentas sin declarar en Estados Unidos: los ejes del nuevo blanqueo que se firma esta semana

A la caza de dólares, Sergio Massa va a firmar el intercambio de información tributaria con Estados Unidos para detectar cuentas no declaradas de contribuyentes argentinos y confirmó que se presentará un nuevo proyecto de ley para el blanqueo de capitales para repatriar fondos.

Cuentas sin declarar en Estados Unidos: quiénes están bajo la lupa de AFIP con el acuerdo fiscal



En total, los fondos no declarados en cuentas estadounidenses rondan los u$s 100.000 millones según las estimaciones oficiales, y por pagos de tributos podrían entrar unos u$s 1000 millones por año, de acuerdo con los cálculos.

Se informarán cuentas por más de u$s 50.000 de saldo

La Argentina se encamina a firmar un IGA 1 recíproco, donde Estados Unidos "solamente intercambiaría información de los titulares de cuentas bancarias y no de los beneficiarios finales ", según señala un informe de Carta Financiera. Sin embargo, en recientes declaraciones radiales, Massa advirtió que también se analizarán los fideicomisos.



Leé la nota completa en este enlace