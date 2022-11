El BCRA realizó una fuerte compra de divisas tras la puesta en marcha del dólar soja

El Banco Central compró u$s 192 millones en el primer día de implementación del dólar soja, y de esta forma dejó atrás la tendencia de ventas y escasas adquisiciones en el mercado oficial de cambios.

A partir de la implementación hoy del nuevo esquema cambiario para la liquidación de soja, el sector liquidó u$s 292 millones, y con ello, la autoridad monetaria pudo adquirir casi dos tercios de esas divisas.

La venta de dólares en el mercado oficial de cambios venía siendo una preocupación en el Gobierno, pero también en el mercado que anticipaba una mayor devaluación debido a la escasez de divisas.

En noviembre hasta la semana pasada, el saldo negativo del BCRA en el mercado oficial de cambios ascendía a u$s 987 millones. Con la compra de hoy, pudo revertir en parte el rojo, pero continúa con resultado acumulado negativo.

Dólar soja

El Gobierno puso en marcha hoy la reapertura del Programa de Incremento Exportador (PIE), que establece un tipo de cambio diferencial destinado al complejo sojero de $ 230 por dólar, con lo que apunta a recaudar unos u$s 3.000 millones hasta el 31 de diciembre, y como primer efecto, el precio de la tonelada para el productor saltó de $ 68.000 a $ 80.000 en el mercado.



La continuidad de la medida, creada inicialmente mediante el decreto 576/2022 del 4 de septiembre último, estará vigente hasta fin de año, de acuerdo con lo dispuesto en el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 787/2022, publicado hoy en el Boletín Oficial con la firma del presidente Alberto Fernández y todo su gabinete.



El programa contempla una actualización en la cotización del dólar en base a la evolución de la inflación, tomando como referencia los $ 200 que rigieron en la primera versión implementada.



El secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, remarcó hoy que"si hay una mejora para el productor hay una mejora para toda la cadena", y recordó que "el programa ya en septiembre fue muy bueno, los productores tuvieron una adhesión muy buena, que superó todas las expectativas".



Por otra parte, el secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren, afirmó que con la reapertura del dólar soja se busca que "aumenten las reservas para que la economía llegue a fin de año con u$s 10.000 millones de libre disponibilidad para tener una espalda, para que el día de mañana no nos desequilibre una especulación".