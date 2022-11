Cuentas sin declarar en Estados Unidos: nuevo blanqueo y los ejes del acuerdo que se firma esta semana

A la caza de dólares, Sergio Massa volvió a indicar que esta semana se firmará el intercambio de información tributaria con Estados Unidos para detectar cuentas no declaradas de contribuyentes argentinos y confirmó que se presentará un nuevo proyecto de ley para el blanqueo de capitales para repatriar fondos.

Así lo indicó ante empresarios el jueves durante una reunión del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp). "El ejercicio 2022 formará parte del acuerdo y ya estamos trabajando para sacar una buena ley para que se formalicen los argentinos que eludieron a las autoridades fiscales trayendo sus dólares al país y construyendo valor para el futuro", precisó Massa.

En total, los fondos no declarados en cuentas estadounidenses rondan los u$s 100.000 millones según las estimaciones oficiales, y por pagos de tributos podrían entrar unos u$s 1000 millones por año, de acuerdo con los cálculos.

Sergio Massa anticipó un nuevo blanqueo de capitales ante empresarios

Estados Unidos intercambia información a través de acuerdos IGA, que habilita la implementación del FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).

La Argentina se encamina a firmar un IGA 1 recíproco, donde Estados Unidos "solamente intercambiaría información de los titulares de cuentas bancarias y no de los beneficiarios finales ", según señala un informe de Carta Financiera. Sin embargo, en recientes declaraciones radiales, Massa advirtió que también se analizarán los fideicomisos.

cómo funciona el intercambio con ee.uu.

Bajo esta modalidad, se informará sobre las cuentas con saldos mayores a u$s 50.000 millones y la recomendación de los expertos es la creación de LLC en lugar de cuentas individuales.

La aplicación no es retroactiva, sin embargo, una vez identificada la cuenta, la AFIP puede pedir información previa por un acuerdo de 2017 .

"La información que se intercambia es la que brinda el formulario 1042: número de cuenta e ingresos de fuente americana (dividendos e intereses de fuente americana). En principio no se informan los saldos pero con el número de cuenta AFIP puede pedirlo. Si es una cuenta que no paga intereses", detalló Carta Financiera.

nuevo blanqueo

El blanqueo que anticipó Massa a los empresarios está en evaluación. Hasta ahora, ya hay un proyecto de externalización de activos -el del senador Oscar Parrilli, para "pagarle al FMI"- con media sanción en el Senado. Sin embargo, el equipo económico analiza un nuevo proyecto que debería pasar por el Congreso. El acuerdo con Estados Unidos comenzará a regir en 2023.