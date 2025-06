Dólar electoral posblanqueo: cuántos depósitos caerán en octubre

De los u$s 22.000 millones blanqueados, hubo u$s 18.000 millones en las cuentas CERA, de los cuales queda un estimado de u$s 11.000 millones. El cálculo es de Federico Filippini, economista jefe de Adcap, a partir de las variaciones de los depósitos en el sistema bancario en divisas desde que arrancó el blanqueo.

Toma en cuenta que en ese entonces el stock de créditos en dólares al sector privado estaba en u$s 9000 millones, que fue creciendo porque gran parte de esos depósitos adicionales en el sistema fueron prestados a plazos más largos.

Blanqueo

A partir de octubre, cuando se cumpla un año de la norma que establecía la inmovilización de los fondos para evitar pagar el 5% de multa, esos depósitos podrían empezar a salir, a menos que tengan algún tipo de incentivo para quedarse.

Filippini prevé que el 80% del total de esos fondos puede comenzar a tener una salida gratis en octubre, muy cerca de las elecciones, ya que por lo general los inversores suelen esperar los resultados de los comicios con los dólares en la mano.

De ahí que los bancos tiene que lograr que esos depósitos no se vayan, lo que implica comenzar a remunerarlos mejor. Obviamente, esta remuneración va a tener un correlato en la tasa de préstamos, que también se debería encarecer.

Plazos fijos

Lo que se está buscando es que los depósitos paguen algo más en línea con las referencias internacionales, cerca de entre un 4 y un 5% anual en dólares, lo que implicaría que la tasa de préstamos podría subir entre unos 100 y unos 200 puntos básicos.

Desde Adcap ven una demanda de préstamos en dólares que posiblemente encuentre una meseta en los próximos meses; mientras que por el otro lado, también está la oferta, con los bancos necesitando mantener ciertos niveles de liquidez en moneda extranjera.

Ahí la medida del BCRA, que exige prestar fondos propios a los no exportadores, busca que la tasa de esos préstamos se arbitre con la tasa de mercado, que es obviamente más alta que la que se paga por los fondos CERA, que no remuneran nada.

Reservas del BCRA

Para el Banco Central será un problema que los ahorristas saquen sus depósitos, ya que por encajes suma a las reservas brutas, y en consecuencia caerán desde octubre.

Walter Morales, Presidente & Estratega de Wise Capital, advierte que el stock de reservas netas cerró en mayo en -u$s 8.286, acumulando un descenso de 15% con respecto al cierre de abril, y a la fecha las netas se ubican en -u$s 5.543 millones.

Existen tres momentos clave a considerar respecto de las reservas según lo acordado de metas con el FMI: en julio cuando las reservas netas deben ubicarse en u$s-2.686 millones, que no llega, en septiembre donde la meta es de u$s-2.786 millones, que si puede llegar a cumplirse, y a fin de año, donde el BCRA debería cerrar diciembre con reservas netas positivas en u$s 1.814 millones, lo que supone una acumulación u$s 7.357 millones contados desde la fecha.

Si no se coloca deuda es imposible porque el campo aporta ese monto, pero también hay que pagar importaciones y el Bopreal 2025: "Ojo que puede haber una presión cambiaria o el BCRA deberá salir a comprar dentro de la banda", alerta Morales.

Nuevo techo

Sin embargo, como punto positivo destaca que las reservas internacionales brutas del Banco Central rompieron el techo de los u$s 40.000 millones, llegando a su número más alto desde febrero de 2023: u$s 40.365 millones.

Con las licitaciones quincenales de Bontes, el fortalecimiento de las reservas del BCRA está en marcha. Esto debería permitir que el riesgo país, que hace más de cuatro semanas oscila entre 600 y 700 puntos básicos, se encamine hacia la banda inferior.