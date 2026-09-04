Al cierre de los mercados de este viernes, 4 de septiembre de 2026, la cotización del dólar blue a $ 1.520. Esta cifra demuestra una variabilidad de -0,33% en relación a la sesión de apertura.

La cotización del dólar blue hoy muestra una tendencia positiva, continuando así por segundo día consecutivo. Este aumento refleja un mayor interés en el mercado, lo que podría indicar una posible estabilidad en la demanda en los próximos días. Sin embargo, es fundamental seguir monitoreando los factores económicos que podrían influir en esta tendencia.

La variación del dólar blue en el último año

La volatilidad económica del dólar blue en la última semana ha sido de 8.17%, lo que es menor que la volatilidad anual de 17.44%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

En los últimos 12 meses, el dólar blue ha llegado a cambiarse en un máximo de $ 1.570, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.375.

¿Qué es el dólar MEP?

Conocido también como "dólar bolsa", el dólar MEP es un tipo de cambio al que cualquier persona o empresas pueden acceder por medio de la compra de un título público en pesos o dólares.

Se trata de una operación online y sencilla que, una vez transcurrido el período de parking (un día hábil), los ahorristas podrán vender el bono a su equivalente en moneda extranjera.

¿Cómo comprar dólar MEP?

Para adquirir dólar MEP, es necesario comprar algún bono en pesos y luego comercializarlo en dólares. El valor se calcula dividiendo el precio en pesos por la cotización en dólares.

Algunos bancos autorizan realizar la operación a través de su home banking. Es importante verificar si la entidad autoriza esta transacción y conocer los horarios, ya que puede haber demoras. Además, se debe consultar si aplican comisiones.

El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles en acreditarse debido al "parking", un plazo impuesto por la Comisión Nacional de Valores (CNV).