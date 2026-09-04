Pablo Sibilla, presidente y director general de Renault Argentina, recibió el Premio CEO DCH 2026 a la Excelencia en la Dirección de Personas, un reconocimiento que llega en un momento particularmente relevante para la filial local de la automotriz francesa: la compañía está a días de presentar mundialmente la Renault Niagara, el proyecto industrial que implicó una inversión de u$s 350 millones y que busca reposicionar a la planta cordobesa de Santa Isabel dentro de la estrategia regional del grupo.

La distinción fue otorgada por la Organización Internacional de Directivos de Capital Humano (DCH) durante su Encuentro Anual DCH Argentina, realizado este jueves 3 de septiembre. Además, Sibilla fue nombrado Miembro de Honor de DCH, la asociación de directivos de Recursos Humanos que cuenta con más de 1000 asociados en Europa y América.

El premio reconoce a ejecutivos que logran vincular el desarrollo de las personas con los resultados del negocio. En el caso de Renault, el reconocimiento coincide con una etapa de transformación de la filial argentina, que tiene en la Niagara uno de sus principales proyectos de los últimos años.

“Renault está atravesando una profunda transformación a nivel global, y ese cambio no solo se refleja en nuestros vehículos, en nuestra tecnología o en la evolución de la marca. También se vive puertas adentro, en la forma en que trabajamos, desarrollamos talento y construimos nuestros equipos”, señaló Sibilla al recibir el galardón.

El ejecutivo agregó que el premio representa “un orgullo y, al mismo tiempo, una muestra del compromiso de todas las personas que forman parte de Renault Argentina y hacen posible esa transformación cada día”.

La transformación a la que alude el CEO tendrá, la próxima semana, una demostración concreta. El 10 de septiembre, Renault realizará en Buenos Aires la presentación mundial de la Niagara, una pick-up de media tonelada que será fabricada en Santa Isabel, Córdoba. La compañía confirmó que el modelo llegará a los mercados de América latina hacia finales de 2026.

El proyecto demandó u$s 350 millones de inversión, anunciados por Renault en 2024, para adaptar la fábrica cordobesa a la producción de una nueva pick-up de media tonelada. Será, además, un producto desarrollado para la región y con perfil exportador, dentro de la estrategia global futuREady, que contempla el lanzamiento de 14 nuevos modelos fuera de Europa hasta 2030.

La apuesta es significativa para una planta que cumplió 70 años en 2025 y que ya produjo más de 3,5 millones de vehículos. Con la incorporación de la Niagara, Santa Isabel busca recuperar protagonismo industrial y convertirse en una plataforma de producción para América latina.

La nueva camioneta será, además, un producto estratégico para la marca en un segmento de creciente competencia regional. Renault la define como una pick-up robusta, versátil y orientada tanto al uso cotidiano como al profesional. Antes de su presentación, las unidades de prueba acumularon casi 800.000 kilómetros de ensayos en la Argentina, Brasil, Colombia y Europa.

Así, el reconocimiento a Sibilla se produce en paralelo a uno de los momentos de mayor transformación para Renault Argentina. Mientras la compañía se prepara para mostrar al mundo el producto que concentró buena parte de su apuesta industrial local, su conducción reivindica otro componente de esa transformación: la construcción de equipos y una cultura organizacional capaz de acompañar el cambio del negocio.