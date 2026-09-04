Vaca Muerta se expande más allá de Añelo: dónde aparece el próximo polo de inversiones petroleras
La actividad todavía está fuertemente concentrada alrededor de Añelo, pero YPF, Tecpetrol, Chevron, Pampa Energía y Pluspetrol anunciaron inversiones en el denominado Hub Norte. El crecimiento abre un nuevo desafío: desarrollar rutas, accesos y logística antes de que aparezcan los mismos cuellos de botella.
El funcionario afirmó que las compañías deberán elegir entre participar de la explotación petrolera en las islas o mantener sus negocios en la Argentina. Además, sostuvo que la credibilidad económica es clave para abrir mercados externos.