Durante el cierre de mercados de este viernes, 4 de septiembre de 2026, el dólar alcanzó los MXN 16.89, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.2% en comparación con su precio en la sesión de apertura.

La cotización del Dólar bajó -0.87% en la última semana y -8.22% en el último año, señalando una tendencia bajista.

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, empezó con cinco alzas seguidas, luego cayó, rebotó un día y terminó con tres descensos, dejando un saldo moderadamente alcista pese a la corrección final.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica del Dólar fue del 3.18%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual fue del 7.30%.

La cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante que indica mayor demanda y confianza en la moneda. Este aumento, evidenciado por un -1 positivo, sugiere que los factores económicos actuales están favoreciendo el fortalecimiento del Dólar.

Este crecimiento en la cotización podría estar relacionado con un aumento en las inversiones extranjeras y una mejora en los indicadores económicos locales. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se mantendrá a largo plazo o si se verá afectada por factores externos.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 16.9 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Dólar en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán cambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.