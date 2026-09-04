El rol de EE.UU. en la Base Naval y la letra chica detrás de las sanciones: el alcance de los anuncios por Malvinas
La Casa Rosada apuesta a que el reclamo soberano funcione como ordenador político antes de las elecciones. El punto de mayor discusión podría ser las facultades del Consejo de Seguridad y el alcance de la estrategia de Defensa en el Atlántico Sur. Cómo se orquestó la medida y el debate que viene
El funcionario afirmó que las compañías deberán elegir entre participar de la explotación petrolera en las islas o mantener sus negocios en la Argentina. Además, sostuvo que la credibilidad económica es clave para abrir mercados externos.