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La cotización del dólar blue al cierre de los mercados este viernes, 19 de junio de 2026 alcanzó los $ 1.460, cifra que demuestra una variabilidad de 1,72% en comparación a la sesión de apertura.

La cotización del dólar blue hoy presenta una tendencia negativa, ya que el dato de 1 es un número negativo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el valor del dólar ha ido a la baja, lo que podría impactar en el mercado cambiario y en la economía en general. La continuidad de esta tendencia dependerá de factores económicos y políticos en el corto plazo.

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La variación del dólar blue en el último año

La volatilidad económica del dólar blue en la última semana ha sido del 19.67%, lo que indica que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones en comparación con la volatilidad anual del 17.85%.

Precio del dólar en Argentina (foto: Pexels)
Precio del dólar en Argentina (foto: Pexels)

En los últimos 12 meses, el dólar blue ha llegado a cambiarse en un máximo de $ 1.510, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.375.

¿Cuántos tipos de dólares hay en Argentina?

Actualmente, los tipos de dólares que operan en el mercado argentino son los siguientes:

  • Dólar oficial: refiere al valor de la cotización del dólar estadounidense en casas de cambio oficiales y bancos autorizados para operar en el Mercado Único y Libre de Cambios (MUCL) por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
  • Dólar mayorista: este tipo de cotización se establece en el mercado oficial. En la actualidad, solo está disponible para importadores, exportadores, entidades financieras y el BCRA.
  • Dólar blue: el tipo de cambio al que se logra acceder mediante el circuito informal.
  • Dólar MEP o Bolsa: es el tipo de cambio resultante de una compra en pesos y su posterior venta en dólares a través de la compraventa de bonos.
  • Dólar Contado con Liquidación (CCL): es una operación legal para obtener dólares en el exterior. Se compran títulos o acciones argentina y luego se venden, fronteras fuera.

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¿Cómo comprar dólar MEP?

Para conseguir dólar MEP, es necesario comprar algún bono en pesos y luego comercializarlo en dólares. El valor se calcula dividiendo el precio en pesos por la cotización en dólares.

Algunos bancos habilitan realizar la operación a través de su home banking. Es importante verificar si la entidad autoriza esta transacción y conocer los horarios, ya que puede haber demoras. Además, se debe consultar si aplican comisiones.

El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles en acreditarse debido al "parking", un plazo impuesto por la Comisión Nacional de Valores (CNV).