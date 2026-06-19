Nuevo sistema de scoring para la licencia de conducir en Argentina: cómo funciona y qué hay que tener en cuenta. Foto: NA.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) oficializó un cambio importante en el sistema de scoring de la Licencia Nacional de Conducir que modificará la forma en que se registran las infracciones de tránsito en todo el país.

La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante la Disposición 167/2026 , busca unificar criterios entre las distintas jurisdicciones y mejorar el intercambio de información sobre los antecedentes de los conductores.

Aunque el nuevo esquema no crea multas ni aumenta las sanciones previstas por la legislación vigente, sí introduce una modificación que tendrá impacto en la administración y seguimiento de las faltas de tránsito.

Qué cambia con el sistema de la licencia de conducir

La principal novedad es que cada infracción contará con un código único a nivel nacional.

Hasta ahora, las provincias y municipios adheridos al Sistema Nacional de Seguridad Vial podían manejar distintas denominaciones administrativas para una misma falta. Con el nuevo esquema, todas utilizarán un lenguaje común.

Esto permitirá:

Unificar el registro de infracciones.

Mejorar el intercambio de información entre jurisdicciones.

Facilitar el seguimiento de los antecedentes de los conductores.

Aplicar de manera más homogénea el sistema de scoring.

Desde la ANSV aclararon que la disposición no incorpora nuevas multas ni modifica las sanciones existentes, sino que ordena y estandariza su identificación.

El nuevo listado incluye las faltas de tránsito más frecuentes y otras consideradas de alta peligrosidad. (foto: archivo).

Cuáles son las infracciones contempladas

El nuevo listado incluye las faltas de tránsito más frecuentes y otras consideradas de alta peligrosidad.

Entre ellas se encuentran:

Conducir con alcoholemia positiva.

Negarse a realizar el test de alcoholemia.

Circular a contramano.

Exceder los límites de velocidad.

No utilizar el cinturón de seguridad.

Usar el celular o auriculares mientras se conduce.

Circular sin seguro obligatorio.

Circular sin Revisión Técnica Obligatoria (RTO).

No respetar los semáforos.

Conducir estando inhabilitado.

Participar en picadas o competencias ilegales.

También se contemplan infracciones relacionadas con la documentación del vehículo, los elementos de seguridad obligatorios, las prioridades de paso y distintas faltas de estacionamiento.

Cuánto podrían costar las multas

Las sanciones se expresan en Unidades Fijas (UF), cuyo valor suele calcularse tomando como referencia el precio de un litro de nafta premium o de mayor octanaje.

Tomando un valor estimativo de $ 2.249 por UF, algunas de las multas quedarían de la siguiente manera:

No usar cinturón de seguridad

Entre 100 y 300 UF.

De $224.900 a $674.700.

Circular sin RTO

Entre 100 y 300 UF.

De $224.900 a $674.700.

No respetar un semáforo

Entre 100 y 300 UF.

De $224.900 a $674.700.

Usar el celular al volante

Entre 150 y 500 UF.

De $337.350 a $1.124.500.

Exceso de velocidad

Entre 150 y 1.000 UF.

De $337.350 a $2.249.000.

Alcoholemia positiva

Entre 200 y 1.000 UF.

De $449.800 a $2.249.000.

Circular a contramano

Entre 200 y 1.000 UF.

De $449.800 a $2.249.000.

Negarse al control de alcoholemia

Entre 300 y 1.000 UF.

De $674.700 a $2.249.000.

Conducir estando inhabilitado

Entre 300 y 1.000 UF.

De $674.700 a $2.249.000.

Participar en picadas ilegales

Entre 300 y 1.000 UF.

De $674.700 a $2.249.000.

Las multas más caras del nuevo sistema

El listado aprobado por la ANSV reserva las sanciones más severas para las conductas que representan un mayor riesgo para la seguridad vial.

Entre ellas figuran:

Liberar un vehículo al tránsito sin las condiciones mínimas de seguridad.

Circular prestando servicios de transporte sin las luces reglamentarias.

Exceso de carga sin autorización.

Alterar o adulterar los sistemas de control del vehículo.

En estos casos, las multas pueden ir desde las 5.000 hasta las 20.000 UF.

Tomando la referencia de $2.249 por Unidad Fija, las sanciones podrían oscilar entre $11.245.000 y $44.980.000.

Cuándo entra en vigencia el nuevo sistema

La Disposición 167/2026 establece que el nuevo esquema operativo comenzará a regir desde el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.

El objetivo es consolidar un sistema de scoring uniforme que facilite el intercambio de información entre provincias y municipios adheridos, mejore el control de los antecedentes de tránsito y fortalezca las políticas de seguridad vial en todo el país.

Con información de NA.