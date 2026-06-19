La empresa belga Jan De Nul y su socia argentina, Servimagnus, expresaron hoy su satisfacción por la adjudicación de la concesión de la Hidrovía sobre el río Paraná y anunciaron la conformación de Vía Navegable Argentina (VNA), la sociedad que tendrá a su cargo el desarrollo del proyecto.

A través de un comunicado, ambas compañias saludaron la resolución del Gobierno que les otorgó la concesión por los próximos 25 años y u$s 15.000 millones, la mayor otorgada hasta el momento en la administración de Javier Milei, que bajará un 13,5% las tarifas logísticas que hoy se les cobra a los exportadores.

Las empresas reafirmaron su compromiso con el impulso de una de las obras de infraestructura más relevantes para el desarrollo económico de la Argentina, que con la creación de la nueva sociedad generará “trabajo genuino y de calidad de manera directa e indirecta para más de 600 familias”.

Jan De Nul y Servimagnus señalaron que pondrán a disposición su experiencia, capacidad técnica “y todos los recursos necesarios para la ejecución de las obras, el mantenimiento y la operación de dicha concesión”, razón por la que conformarán VNA.

“Recibimos esta ratificación con satisfacción, pero sobre todo con una profunda responsabilidad. Somos plenamente conscientes de la importancia que tiene la Vía Navegable Troncal para la competitividad de la Argentina y para el desarrollo de sus cadenas productivas. Nuestro compromiso es poner al servicio del país las mejores capacidades técnicas, humanas y tecnológicas para seguir fortaleciendo una infraestructura estratégica para las próximas décadas”, señaló Wim Bosteels, apoderado de Jan De Nul.

“Este es el resultado del compromiso histórico que tenemos con el desarrollo de la infraestructura logística de la Argentina. Presentamos una propuesta sumamente sólida, sustentada en la inversión privada, la utilización de equipamiento propio, el cuidado del ambiente, un equipo profesional altamente calificado, y una inédita transferencia tecnológica. Nuestro propósito es brindar a los usuarios y al Estado las garantías operativas necesarias para contar con una vía navegable moderna, transparente y competitiva a nivel global”, destacó Marcos De Vincenzi, gerente general de Servimagnus.

Durante los últimos 30 años, los trabajos de profundización y mantenimiento ejecutados en la Vía Navegable Troncal han contribuido decisivamente al crecimiento de la producción nacional, la expansión de la superficie sembrada, el aumento de los volúmenes exportados y la generación de divisas para la Argentina.

Vía Navegable Argentina trabajará para impulsar una hidrovía más moderna, eficiente y sustentable, incorporando tecnología de última generación bajo los más altos estándares occidentales de calidad, seguridad y desempeño ambiental con el objetivo de fortalecer la competitividad del sistema logístico argentino, reducir los costos asociados al comercio exterior y contribuir al crecimiento de las exportaciones y al desarrollo económico del país.