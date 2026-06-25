La cotización del dólar blue al cierre de los mercados este jueves, 25 de junio de 2026 alcanzó los $ 1.510, cifra que demuestra una diferencia de 0,68% en comparación a la sesión de apertura.

Hoy, la cotización del dólar blue ha mostrado una tendencia positiva, ya que se ha registrado un incremento durante los últimos cuatro días. Este comportamiento sugiere un interés creciente en el mercado, lo que podría estar relacionado con factores económicos o políticas cambiarias que generan incertidumbre. La estabilidad en el valor del dólar blue podría depender de la evolución de los acontecimientos económicos en los próximos días.

¿Cuál fue la variación del dólar blue durante el último año?

La volatilidad del dólar blue en la última semana, con un 13.60%, es menor que la volatilidad anual del 17.96%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el dólar blue ha alcanzado un máximo de $ 1.530, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.375.

¿Cómo calcular el dólar tarjeta?

Las personas que realicen consumos del exterior con su tarjeta de crédito deberán pagar la cotización del dólar oficial más un 30% de percepciones del impuesto a las Ganancias o sobre Bienes Personales, según el tipo de contribuyente.

Sin embargo, los usuarios tienen la opción de hacer stop debit en sus tarjetas y pagar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30% del impuesto a las Ganancias.

¿Cómo comprar dólar MEP?

Para conseguir dólar MEP, es necesario comprar algún bono en pesos y luego comercializarlo en dólares. El valor se calcula dividiendo el precio en pesos por la cotización en dólares.

Algunos bancos habilitan realizar la operación a través de su home banking. Es importante verificar si la entidad autoriza esta transacción y conocer los horarios, ya que puede haber demoras. Además, se debe consultar si aplican comisiones.

El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles en acreditarse debido al "parking", un plazo impuesto por la Comisión Nacional de Valores (CNV).