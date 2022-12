Dólar blue hoy: a cuánto cotizan el CCL, el MEP y el oficial este miércoles 7 de diciembre

El dólar blue hoy miércoles 7 de diciembre opera a $ 311,00 para la compra y $ 315,00 para la venta.

El dólar blue volvió a subir ayer, acompañado por un fuerte rebote de las cotizaciones financieras. Tras la rueda estable de ayer el dólar paralelo revirtió una racha de cinco caídas consecutivas y la brecha cambiaria con el tipo de cambio oficial mayorista se ubica en el 86%.



En tanto, el dólar oficial hoy miércoles 7 de diciembre cotiza a $ 168,00 para la compra y $ 176,00 para la venta en el Banco Nación. Por su parte, el dólar turista opera en $ 352,00.



El Banco Central intervino ayer con más compras en el mercado de cambios y sumó u$s 91 millones, aprovechando la liquidación del dólar soja que hoy alcanzó a los u$s 114 millones. La máxima autoridad monetaria acumula en lo que va de diciembre un saldo positivo de compras de poco más de u$s 280 millones.

En tanto, las otras cotizaciones del dólar se ubican del siguiente modo:



Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 168,00 $ 176,00 Dólar Blue $ 311,00 $ 315,00 Dólar Turista $ 352,00 Dólar CCL $ 310,02 $ 341,90 Dólar MEP $ 324,96 $ 326,54

El BCRA sigue acumulando dólares en sus arcas, aunque persisten las dudas si se conseguirá recaudar u$s 3000 millones durante todo el mes.

El dólar oficial cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

BANCO Compra Venta Banco Galicia 167,000 177,000 Banco Nación 168,050 175,950 ICBC 168,750 176,000 BBVA 168,710 177,390 Banco Supervielle 168,000 177,000 Banco Patagonia 169,000 176,000 Banco Santander 168,500 176,500 Brubank 168,000 177,000 HSBC 166,400 176,400 Credicoop 169,760 175,950 Banco Itaú 167,650 176,550 Banco Macro 167,000 177,000 Banco Piano 171,100 174,157 Cambios Online 170,500 172,500

El dólar turista para extranjeros a tipo de cambio MEP comenzó a funcionar a medias, pese a los dichos del presidente del Banco Central, Miguel Pesce, quien la semana pasada dijo que esperaba que estuviera plenamente operativo el viernes 2 de diciembre.



Según confirmaron fuentes oficiales, los clientes no residentes de Mastercard y Cabal ya pueden acceder al tipo de cambio diferencial cuando realicen consumos con tarjeta en Argentina.



