Este jueves, 4 de junio de 2026, elEuro y dólar cotiza a 1.1612 USD en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de 0,13%.

El tipo de cambio euro-dólar cayó un -0.41% en la última semana y acumula un -1.62% en el último año, señal de una tendencia bajista.

La cotización del Euro y dólar (foto: Pexels). Anna Avilova

La variación del Euro y dólar en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda dólar muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, evidenciando un aumento en su valor que podría reflejar un mayor interés por parte de los inversores. Este crecimiento continuo en la cotización sugiere un ambiente económico optimista y una mayor confianza en el mercado.

El análisis indica que el fortalecimiento del dólar puede estar impulsado por factores como expectativas de crecimiento económico y políticas monetarias favorables. Sin embargo, es importante monitorear esta evolución para determinar si esta tendencia sostenible se mantendrá en el futuro.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar, con un 2.34%, es menor que la volatilidad anual del 5.78%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.