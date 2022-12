Dólar turista para extranjeros arrancó a medias y no todos recibirán el beneficio

El dólar turista para extranjeros a tipo de cambio MEP comenzó a funcionar a medias, pese a los dichos del presidente del Banco Central, Miguel Pesce, quien la semana pasada dijo que esperaba que estuviera plenamente operativo el viernes 2 de diciembre.

Según confirmaron fuentes oficiales, los clientes no residentes de Mastercard y Cabal ya pueden acceder al tipo de cambio diferencial cuando realicen consumos con tarjeta en Argentina.

En el caso puntual de Mastercard, de forma temporal el beneficio está vigente desde el viernes pasado, aunque la devolución se hará efectiva recién a los tres días de realizada la operación.

"Los consumos realizados desde el viernes 2 de diciembre en el país con tarjetas de crédito, débito y prepago Mastercard emitidas en el exterior, serán alcanzados por el beneficio establecido por el Banco Central", señalaron desde Mastercard.

"Estamos trabajando para que esta solución provisoria esté vigente en los próximos días y los consumidores vean los impactos en sus cuentas posteriormente, en un período de tiempo", agregaron.

Problemas en la implementación

Por otro lado, desde Visa admitieron que, aunque están listos para la implementación, aún no rige el tipo de cambio MEP para no residentes que utilicen sus tarjetas de crédito emitidas en el exterior porque hay otros actores del ecosistema que aún no lo están.

Durante las Jornadas monetarias y Bancarias que organizó el BCRA la semana pasada, Pesce había dicho que esperaba para el viernes 2 de diciembre la implementación del dólar turista para extranjeros.

Finalmente, comenzó a regir el beneficio, pero sólo para algunos con determinadas marcas de tarjeta. Los demás, todavía tendrán que esperar.