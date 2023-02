Dólar blue hoy: a cuánto cotiza en la City este lunes 6 de febrero con el CCL y MEP

El dólar blue hoy lunes 6 de febrero cotiza a $ 375 para la compra y $ 379 para la venta . El dólar paralelo tuvo una disminución de $ 7 en la semana pasada, marcando una diferencia respecto a las primeras semanas del 2023, cuando aumentó $ 33.

La brecha es de 94% con respecto al dólar minorista y de 102% con el mayorista.

"Los dólares financieros - y libre - continúan entre idas y vueltas a diario, dentro de una etapa de mayor lateralización por las intervenciones, aunque los operadores reconocen que el panorama cambiario y monetario continúa anticipando que a corto plazo se reanudaría el reacomodamiento alcista", observó este viernes en una nota de investigación el economista Gustavo Ber.

El dólar oficial hoy lunes 6 de febrero a $ 187 para la compra y $ 195 para la venta en el Banco Nación. El dólar turista opera a $ 390.

Mientras tanto, el dólar mayorista se ubica en la franja de los $ 188,02.

El Banco Central sigue vendiendo dólares de sus reservas. La entidad obtuvo este viernes otro saldo negativo de u$s 49 millones. Así, en las primeras tres sesiones del mes acumuló un saldo negativo de casi u$s 150 millones, que se suman a los u$s 190 millones que vendió en enero.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy lunes 6 de febrero

En tanto, las otras cotizaciones del dólar se ubican del siguiente modo:

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 187,00 $ 195,00 Dólar Blue $ 375,00 $ 379,00 Dólar Turista $ 390,00 Dólar CCL $ 336,98 $ 372,55 Dólar MEP $ 357,34 $ 358,55

A cuánto cotiza el dólar CCL hoy lunes 6 de febrero

El dólar CCL hoy lunes 6 de febrero cotiza en $ 336,98 para la compra y $ 372,55 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este lunes 6 de febrero

El dólar MEP o dólar bolsa lunes 6 de febrero opera en $ 357,34 para la compra $ 358,55 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy lunes 6 de febrero

En cuanto al dólar oficial hoy lunes 6 de febrero cotiza a $ 195,00 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

El dólar oficial cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

BANCO Compra Venta Banco Galicia 186,000 196,000 Banco Nación 187,050 194,950 ICBC 187,250 194,500 BBVA 187,110 195,790 Banco Supervielle 187,000 196,000 Banco Patagonia 187,000 195,000 Banco Santander 187,500 195,500 Brubank 186,000 195,000 HSBC 184,900 194,900 Credicoop 187,760 194,950 Banco Itaú 186,600 195,400 Banco Macro 186,500 196,500 Banco Piano 190,100 192,530 Cambios Online 189,300 191,300

A los ahorristas argentinos se les abre el cupo de 200 dólares, correspondiente a la cuota mensual disponible de dólar ahorro. Así, desde este miércoles 1 de febrero, quienes cumplan los requisitos pueden dolarizar sus ahorros, complementándolas con otras estrategias legales.

Este monto límite es el recurso más utilizado por las personas que al comienzo del mes buscan utilizar el dólar como refugio de ahorro.

El universo de quienes pueden acceder a este dólar, el más barato de las opciones de plaza, es cada vez más reducido. Actualmente, quedan excluidos de comprar dólar ahorro, en principio, los que estén empleados que hayan sido auxiliados durante la pandemia con los ATP.

Tampoco pueden comprar los u$s 200 los que hubieran tomado las financiaciones a tasa cero o a tasas bonificadas a través de tarjetas de crédito durante la pandemia.

