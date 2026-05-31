En esta noticia Irán asegura haber derribado un dron de EE.UU. cerca de Ormuz por violar su espacio aéreo

Irán endureció su postura negociadora y aseguró este domingo que no aceptará ningún acuerdo con Estados Unidos para poner fin a la guerra en Medio Oriente sin obtener “resultados tangibles” que garanticen sus derechos, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que no tiene prisa por firmar un “buen acuerdo” con Teherán.

“Los soldados del frente diplomático no tienen ninguna confianza en las palabras ni en las promesas del enemigo. Lo único que cuenta para nosotros son los resultados tangibles que debemos obtener antes de asumir nuestros propios compromisos”, afirmó el presidente del Parlamento y jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, durante una sesión virtual del Legislativo.

Qalibaf, excomandante de la Guardia Revolucionaria, sostuvo que “los logros obtenidos” por el país en el campo de batalla deben traducirse ahora en “beneficios políticos y jurídicos” mediante la diplomacia. “Mientras no estemos seguros de que hemos obtenido los derechos del pueblo iraní, no aprobaremos ningún acuerdo”, subrayó, sin especificar a qué derechos se refería.

El sábado a la noche, Trump afirmó en una entrevista con la cadena Fox News que no tiene prisa por lograr un “buen acuerdo” de paz con Irán. “Esto va lentamente, lleva mucho tiempo. No tengo prisa (...) Si uno tiene prisa, no va a conseguir un buen trato”, aseguró el jefe de la Casa Blanca, quien advirtió que, si no consigue el acuerdo que desea, volverá a atacar a la República Islámica.

Estas declaraciones se producen en un momento decisivo de las conversaciones entre ambos países, que intentan avanzar hacia firmar un entendimiento tras meses de conflicto en Medio Oriente. Pese a que las charlas siguen abiertas, los últimas mensajes de ambas partes reflejan que todavía existen diferencias significativas.

EFE/EPA/WILL OLIVER

Al respecto, Irán afirmó reiteradamente que su prioridad en las negociaciones que mantiene con EE.UU., bajo mediación de Pakistán, es el fin de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano, y la reapertura de Ormuz , además de la liberación de parte de sus fondos congelados y la suspensión de las sanciones. Teherán también pide aplazar la discusión sobre su programa nuclear a una fase posterior a la firma de un acuerdo de paz.

El portal estadounidense Axios reportó ayer, citando a dos altos cargos de Washington, que el borrador del acuerdo que siguen negociando las partes establece un plazo de 60 días desde la firma del acuerdo de paz para negociar los compromisos nucleares de Irán y el levantamiento de sanciones por parte de Estados Unidos. Según el medio, los primeros asuntos a tratar serían la gestión de las reservas iraníes de uranio enriquecido y la imposición de límites a futuros procesos de enriquecimiento.

Uno de los funcionarios citados por el medio digital aseguró que Trump quiere “mayores precisiones” sobre la forma y los plazos en que Estados Unidos obtendría ese uranio. Irán ha defendido hasta ahora su derecho a enriquecer uranio con fines pacíficos, aunque antes de la guerra con Israel y Estados Unidos se había mostrado dispuesto a discutir el nivel de enriquecimiento permitido.

Irán asegura haber derribado un dron de EE.UU. cerca de Ormuz por violar su espacio aéreo

En ese contexto, la Guardia Revolucionaria iraní anunció este domingo haber derribado un dron estadounidense MQ-1 que, según indicó, había ingresado en el espacio aéreo de la República Islámica, cerca del estrecho de Ormuz, con la intención de llevar a cabo una “operación hostil”.

“El aparato fue detectado de inmediato y alcanzado por los modernos misiles de defensa antiaérea de la Guardia Revolucionaria”, afirmó el cuerpo militar de élite iraní en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

El documento señaló que el dron MQ-1 del Ejército estadounidense fue derribado esta madrugada al ingresar en el espacio de las aguas territoriales de Irán.

El incidente se produce horas después de que Estados Unidos anunciara una operación contra un buque que intentaba llegar a un puerto iraní desafiando el bloqueo impuesto por Washington a los puertos de la República Islámica.

El destructor de misiles guiados USS Pinckney (DDG 91) observa un buque mercante mientras patrulla aplicando el bloqueo de Estados Unidos contra Irán. . Fuente: CENTCOM CENTCOM

Según informó este sábado el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), el buque mercante M/V Lian Star navegaba por aguas internacionales en dirección a un puerto iraní en el golfo de Omán cuando fue interceptado por fuerzas estadounidenses.

De acuerdo con el Centcom, después de que el barco ignorara más de veinte advertencias, una aeronave estadounidense disparó contra la sala de máquinas del buque, dejándolo fuera de servicio.

La acción tuvo lugar en una zona próxima al estrecho de Ormuz, paso estratégico por el que transitaba, antes de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel, el 20 % del petróleo y el gas mundial.

El estrecho se ha convertido en uno de los principales focos de tensión por el bloqueo impuesto por Irán desde el estallido del conflicto, a lo que EE.UU. respondió imponiendo un cerco sobre puertos y buques iraníes desde mediados de abril.