Reservas en jaque: el BCRA volvió a vender dólares y ya son casi u$s 150 millones en tres días

El Banco Central sigue vendiendo dólares de sus reservas. La entidad obtuvo este viernes otro saldo negativo tras su intervención cambiaria, con lo cual siguió con su racha vendedora de divisas en el mercado oficial, en una jornada en la que se negociaron poco más de u$s 335 millones de contado.

La autoridad monetaria finalizó la rueda de este viernes con ventas netas de alrededor de u$s 49 millones tras su intervención. Así, en las primeras tres sesiones del mes acumuló un saldo negativo de casi u$s 150 millones, que se suman a los u$s 190 millones que vendió en enero.

Habrá nuevo billete de $ 2000 y el de $ 5000 tendrá que esperar





Los operadores señalan que esta seguidilla de ventas se debe a una menor oferta de divisas por parte de los agroexportadores, debido a la sequía que afecta al sector y al adelantamiento de liquidaciones que realizaron en diciembre para aprovechar la cotización que obtenían con el "dólar soja II".

Por otra parte, aún falta que las reservas impacte los pagos de intereses de la deuda al Fondo Monetario Internacional (FMI), que según el cronograma del acuerdo están pautados para esta semana. Se trata de unos u$s 710 millones, los cuales producirán otra baja en las tenencias del Central.

Por otro lado, la entidad dispuso un incremento de 45 centavos para el tipo de cambio oficial mayorista, que finalizó la jornada en $ 188,02, por lo que mostró una aceleración en la devaluación diaria respecto a los registros previos, mientras el minorista avanzó a $ 195,40 en el promedio de las entidades financieras.