Dólar blue hoy: a cuánto cotiza el paralelo este domingo 29 de enero con el CCL y MEP

El dólar blue hoy domingo 29 de enero cotiza a $ 382 para la compra y $ 386 para la venta . Así, la brecha con el tipo de cambio oficial minorista se ubica en el 100% y es de 107% frente al dólar mayorista.

La divisa informal acumuló un alza de $ 10 en la última semana y de $ 42 en lo que va del año. Los tipos de cambio financieros acompañaron la trepada del blue y mantienen una brecha de 100% en el caso del CCL y de 92% en el MEP.

"Los dólares financieros siguen buscando reacomodarse al alza tras quedar atrasados también frente al dólar libre y tarjeta, aunque dicho proceso viene demorado por las intervenciones que amortiguan a diario a la demanda por cobertura", afirmó el economista Gustavo Ber en una nota del viernes.

En tanto, el dólar oficial hoy domingo 29 de enero se muestra a $ 184,25 para la compra y $ 192,25 para la venta en el Banco Nación. El dólar turista finalizó a $ 384,50.

El Banco Central (BCRA) terminó la última jornada de la semana con ventas por u$s 26 millones. Así, se vendieron aproximadamente u$s 211 millones en la semana, siendo el rojo del mes de u$s 76 millones.

En tanto, las otras cotizaciones del dólar se ubican del siguiente modo:

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 184,25 $ 192,25 Dólar Blue $ 382,00 $ 386,00 Dólar Turista $ 384,50 Dólar CCL $ 353,83 $ 372,47 Dólar MEP $ 357,22 $ 357,37

A cuánto cotiza el dólar CCL hoy domingo 29 de enero

El dólar CCL hoy domingo 29 de enero cotiza en $ 346,15 para la compra y $ 371,11 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este domingo 29 de enero

El dólar MEP o dólar bolsa domingo 29 de enero opera en $ 353,67 para la compra $ 354,31 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy domingo 29 de enero

En cuanto al dólar oficial hoy domingo 29 de enero cotiza a $ 192,25 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

El dólar oficial cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

BANCO Compra Venta Banco Galicia 183,250 193,250 Banco Nación 184,300 192,200 ICBC 185,250 192,500 BBVA 184,830 193,510 Banco Supervielle 184,500 193,500 Banco Patagonia 185,000 193,000 Banco Santander 185,000 193,000 Brubank 184,000 193,000 HSBC 182,400 192,400 Credicoop 186,010 192,200 Banco Itaú 184,150 192,950 Banco Macro 185,000 195,000 Banco Piano 187,500 190,016 Cambios Online 186,500 188,500

Esta semana, el dólar Blue mantuvo su tendencia alcista y marcó un nuevo récord nominal de $ 386. El último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que elabora el Banco Central de la República Argentina (BCRA) estimó un índice de Precios al Consumidor (IPC) del 98,4% para 2023. En este contexto, cada vez son más los argentinos deciden ahorrar en dólares. ¿Pero, conviene más el depósito a plazo fijo?

Ante esta pregunta, el coach financiero Julián Da Rosa (@juliandarosacoach) aseguró que: "Hasta ahora, el plazo fijo le ganó al dólar".

¿CONVIENE AHORRAR EN DÓLARES?

A través de un video en sus redes sociales, el experto explicó por qué no conviene ahorrar en dólares. "Con el dólar solo no basta. Hay que moverlo, agilizarlo, trabajarlo", sentenció.

En esta línea, Da Rosa afirmó que, para sacarle provecho, la moneda estadounidense "se tendría que ir a más de $ 750". Sin embargo, los especialistas y estiman que escalará a $ 650 a fines de 2023.

