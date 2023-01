Recompra de bonos: el BCRA ya habría gastado buena parte de su poder de fuego y el mercado hace cuentas de cuántos dólares le quedan

El miércoles pasado, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció el programa de compra de bonos en dólares por u$s 1000 millones.

Según cálculos del mercado, tras el inicio de la medida, el BCRA ya habría utilizado casi un tercio de su poder de fuego, dejando precios totalmente intervenidos.

De esta manera, los operadores hacen cuentas sobre cuál es el poder de fuego que le queda al Central y cuánto tiempo queda hasta la próxima crisis.

Intervención en el mercado de bonos

Massa anunciaba el miércoles a la mañana, en un mensaje grabado, la compra de u$s 1000 millones en bonos en dólares.

El objetivo, según el ministro, es "seguir bajando el riesgo país" y de esta manera, poder tener acceso al mercado de capitales de deuda global tanto para el soberano como para las empresas.

Sergio Massa había anunciado una primera orden por u$s 300 millones, llevadas a cabo en las primeras ruedas desde el anuncio.

Según los operadores, este monto ya fue alcanzado y entre un cuarto y un tercio del poder de fuego del BCRA ya se consumió.

Según distintas fuentes del mercado, el BCRA habría intervenido en la compra de bonos por un total de entre u$s 250 millones a u$s 300 millones, es decir, entre un 25% y un 30% de los u$s 1000 millones anunciados.

Según datos de Aurum Valores, el primer día se compraron u$s 110 millones y u$s 115 millones en el segundo día.

Otras fuentes remarcan que el total acumulado es más bien cercano a los u$s 300 millones.

El próximo trade

A partir de la intervención, se comenzaron a dar distorsiones en el mercado.

Es decir, se multiplicaron las cantidades de tipos de cambio en la bolsa, el costo de girar dólares al exterior colapsó a cero debido a que el BCRA paga lo mismo el Global argentino contra cable y contra dólar MEP.

Por otro lado, los bonos ley local se desarbitraron de los bonos ley internacional y el tipo de cambio colapsó.

En definitiva, el mercado ve que los precios dejaron de mostrar realmente las expectativas y la situación actual de la macro, para reflejar una situación ficticia a causa de la intervención.

Debido a que ahora los precios tienen valor ficticio a causa de la intervención, y dado que el poder de fuego inicial del BCRA era u$s 1000 millones, el mercado comienza a hacer las cuentas sobre cuánta plata ya usó el Central en esta medida y cuanto le queda por utilizar.

Dicho de otra manera, el mercado hace los cálculos para ver cuando los precios dejarán de estar intervenidos y, por lo tanto, cuando volverán a tener el precio real.

Ese precio real probablemente será distinto del que estén cotizando en el mercado para el momento en el que el BCRA haya agotado los u$s 1000 millones.

Del mismo modo, y dado que los tipos de cambios en el mercado surgen implícitamente del valor de los bonos, el mercado hace la cuenta de cuánto poder de fuego le queda al BCRA para que el tipo de cambio vuelva a su valor normal o un precio en el que efectivamente se reflejen las expectativas del mercado.

Según Aurum Valores, le quedarían u$s 773 millones.

El jefe de la mesa de trading de un banco remarcaba que, hacia adelante, habrá que monitorear el poder de fuego restante del BCRA.

"¿Qué pasará cuando el BCRA se corra de la plaza de los GD30 y GD29? ¿Hacia dónde irá el precio de esos bonos y, por lo tanto, donde ira el tipo de cambio? Esa es la duda que se plantea en el mercado y, por lo tanto, habrá que hacer estimativos de cuantos dólares usó y cuantos dólares le quedan para seguir usando. Es como un cronometro que muestra cuanto tiempo queda antes de ver una nueva crisis", alertaba el trader.

Otro operador del mercado advertía que la volatilidad irá creciendo a medida que el mercado perciba que los dólares para comprar bonos se acaban.

"Se le agregó un factor de monitoreo al mercado que antes no existía y que es la cantidad de dólares que tendrá el BCRA para seguir comprando bonos. Que bonista se podría sentir cómodo ahora comprando bonos argentinos, considerando el riesgo bajista que pueden tener sin la existencia del BCRA detrás de los precios. Si querían bajar al riesgo país, probablemente esta no sea la mejor opción, ya que cuando se acaben los dólares, es probable que en vez de caer el riesgo país, vuelva a subir", alertó el trader.