El dólar blue hoy lunes 19 de enero se ofrece a $ 1485 para la compra y $ 1505 para la venta.

Tras cerrar el 2025 con un aumento de $ 300 y una actualización por debajo del ritmo de la inflación, el paralelo cotiza $ 25 por debajo del valor al que abrió el nuevo año ($ 1530 para la venta).

Por su parte, el dólar oficial hoy lunes 19 de enero cotiza a $ 1405 para la compra y $ 1455 para la venta en las pantallas del Banco Nación, en la primera rueda de la semana.

La divisa culminó la semana anterior con una baja acumulada de $ 30 y en un valor de cotización que no tenía desde el alcanzaba desde el 20 de noviembre, cuando cerró a $ 1450.

Así, la brecha entre el oficial y el informal es del 3,43%.

En cuanto a las demás cotizaciones, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo se ubica en $ 1891,50 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones que tiene.

En tanto, el dólar mayorista se ubica en $ 1402,12 para la compra y $ 1452,10 para la venta, cerca del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1546,18.

Desde el inicio del año, el Gobierno definió que las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa se muevan al ritmo del último dato de inflación.

El paralelo se ubica, de esta forma, $ 25 por encima del valor con el que cerró noviembre ($ 1435). Fuente: Shutterstock rafastockbr

De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde abril de 2025, cuando se abandonó el cepo, desde este mes los topes se actualizan tomando en cuenta el 2,5% correspondiente al dato del IPC de noviembre.

El Banco Central (BCRA) compró el viernes pasado u$s 125 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), como parte del nuevo plan de acumulación de reservas que anunció en el cierre del año. En nueve ruedas de enero, ya se llevó u$s 687 millones.

De acuerdo a los datos difundidos por la autoridad monetaria, y tras los últimos movimientos, las reservas se ubican ahora en u$s 44.607millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar blue hoy lunes 19 de enero

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 1405 $ 1455 Dólar Blue $ 1485 $ 1505 Dólar Mayorista $ 1402,10 $ 1452,10 Dólar MEP $ 1.472,23 $ 1.473,06 Dólar CCL $ 1.514,31 $ 1.521,96

A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este lunes 19 de enero

El dólar CCL o dólar cable hoy lunes 19 de enero se consigue a $ 1.514,31 para la compra y $ 1.521,96 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este lunes 19 de enero

El dólar MEP hoy lunes 19 de enero se ubica a $ 1.472,23 para la compra y $ 1.473,06 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy lunes 19 de enero

El dólar oficial hoy lunes 19 de enero opera a $ 1455. Banco por banco, así opera:

Entidades Financieras Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 1.435,00 1.465,00 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 1.420,00 1.470,00 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 1.415,00 1.465,00 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 1.420,00 1.470,00 BANCO SUPERVIELLE S.A. 1.423,00 1.463,00 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 1.410,00 1.470,00 BANCO PATAGONIA S.A. 1.425,00 1.475,00 BANCO HIPOTECARIO S.A. 1.420,00 1.470,00 BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA 1.420,00 1.470,00 BRUBANK S.A.U. 1.415,00 1.465,00 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 1.420,00 1.470,00 BANCO MACRO S.A. 1.420,00 1.470,00 BANCO PIANO S.A. 1.415,00 1.460,00 BANCO DE COMERCIO S.A. 1.410,00 1.460,00

