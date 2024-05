Dólar blue en la montaña rusa: alza inicial y una caída final en medio de ruido y versiones

Los mercados no tienen paz en la Semana de Mayo: el dólar en la apertura ayer se mantuvo con fuertes subas, en promedio de 3% para todas las variantes de la moneda norteamericana, para luego retornar casi a los valores de cierre del miércoles y mostrando un alza final del 0,2% en promedio.

Dólar blue récord y riesgo país arriba de 1420 puntos: qué está viendo el mercado

Este ida y vuelta alimentó algunas versiones sobre una intervención del Gobierno en las operaciones de "contado con liqui" las que fueron desmentidas tanto por fuentes del mercado como por funcionarios del BCRA y del Ministerio de Economía.

Dólar blue con tope

Al cierre quedaba la sensación entre operadores que el valor alcanzado en torno a los $ 1.300 había sido un tope por lo menos en esta serie de jornadas que marcaron dudas de inversores y traspasos a la siempre deseada moneda norteamericana. Pero hay varios elementos a tener en cuenta en función de lo sucedido esta semana. Son los siguientes aspectos:

1) El despegue de $ 1.100 a casi $ 1.300 del dólar libre trae como consecuencia una menor oferta de dólares del campo ante la posibilidad de tener mejor tipo de cambio en días venideros. La suba del precio de la soja en Chicago también crea una sensación favorable al "wait and see" en versión agropecuaria o sojera. Ayer el BCRA sólo adquirió u$s 59 millones en jornadas que, en situaciones normales, debería triplicarse ese monto.

2) El cierre a $ 1300 es casi similar al denominado "dólar Bopreal", es decir la opción más libre existente de la moneda norteamericana, un valor surgido en el lanzamiento de la serie que habilitó el uso para transferencias de dividendos. Recuérdese que el "contado con liqui" tiene límites en cuanto al monto de compras diarias y prohibiciones para operar luego en el mercado libre de cambios.

3) Las operaciones a futuro se movieron en sintonía con el alza del dólar spot. El equipo económico volvió a desmentir la posibilidad de alterar el dólar "blend" para contener alzas. La impresión oficial es que, con el paso de los días, y en la medida que vaya ganando probabilidad la aprobación de la ley Bases en el Senado, la demanda de cobertura se irá retrayendo.

4) La menor inflación en mayo, en torno al 5%, daría cierto sustento a los niveles de tasas actuales, de 2,5% mensual de los plazos fijos.

Mercados sin paz

"Los bonos soberanos en dólares cayeron en promedio un 1,2% y hasta 3,4% en el caso del AL41. Por su parte, el índice S&P Merval retrocedió un 2,9% mientras que los ADRs de compañías locales registraron una jornada con bajas generalizadas, destacándose Telecom (4,5%) y bancos (7,6% en promedio). Entre los bonos soberanos en pesos, se destacaron los títulos ajustables por inflación, los cuales promediaron subas del 0,4% y las Lecaps con vencimiento en 2025 retrocedieron en promedio un 0,8%", destacó el informe del Banco Galicia a última hora.

El alza del riesgo país ahora arriba de 1.400 puntos es una señal de preocupación. Es en este punto en lo que más impacta la demora de la ley Bases, que recuerda a operadores a las "tropas del General Alais", en los alzamientos carapintadas en la gestión de Raúl Alfonsín: se decía que estaban en camino, pero nunca llegaban a reprimir esa sublevación militar. El contexto internacional colaboró en esta tendencia dado que el Dow Jones perdió 1,7%.

Hay sensibilidad entre inversores. La cautela manda.