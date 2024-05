Dólar blue llega a un techo y prevén que deje de subir

El comentario unánime de las mesas fue que los dólares libres encontraron un techo, tanto el blue, como el MEP y el contado con liquidación. Los tres tipos de cambio coincidieron en encontrar la estabilidad, sin modificaciones en su cotización con respecto a la rueda anterior.

La perspectiva es que, a partir de este techo que tocaron, la divisa tiene más recorrido hacia la baja que hacia el alza, en especial a partir de la semana que viene, cuando ya se acerque el nuevo mes de junio.

Estacionalmente, ya empieza fin de mes, cuando comienza a haber más necesidad de pesos para hacer frente al pago de salarios, en un contexto donde sigue la caída de la actividad económica y la recesión.

Vender dólares

Por esta razón, se observa cada vez más dueños de pequeñas y medianas empresas que deben salir a vender dólares, tanto en el MEP en forma legal como en el blue en la informalidad, para poder hacer frente al pago de sueldos.

En el mes de junio se da un fenómeno adicional: el pago del medio aguinaldo, aunque hay tiempo legal para hacerlo hasta la última jornada laboral de junio, que será el viernes 28 de junio.

Se le suma también el vencimiento de los impuestos en junio, tanto de Bienes Personales como de Ganancias.

Pago de impuestos

"La venta de dólares para el pago de impuestos anuales, como Ganancias o Bienes Personales, sucede en escenarios normales, pero este año está condicionado a lo que suceda con el paquete fiscal", advierte Darío Rajmilovich, socio de Expansion Holding.

"Dado que la discusión parlamentaria está frenada, es posible que los vencimientos se prorroguen hacia adelante. De todos modos, no hay que olvidar que el proyecto trae cambios sobre las escalas de Bienes Personales que impactan en la declaración jurada de 2023", completa el tributarista.

Baja del blue

Los mesadineristas están a la expectativa ante la posibilidad de que este viernes comiencen a bajar los dólares financieros y blue, y están convencidos que la semana próxima proseguirá el descenso en las cotizaciones.

"Esta suba tan rápida de los dólares libres en tan poco tiempo le servirá al gabinete económico para que deje de cancherear con la baja de tasas. La próxima la deben pensar dos veces", comentan los brokers.

Desde la consultora 1816 observaban que esta suba de los dólares financieros debería tener un techo: "Un detalle no menor sobre la dinámica del dólar financiero es que la suba del CCL se dio con una clara compresión del canje entre el CCL y el MEP, lo que sugiere que el movimiento tiene un origen local y que no son los corporativos ni los no residentes los que están corriendo contra la moneda".

Interna

El tipo de cambio informal se adelantó a la suba del MEP y del CCL, por lo que podría inferirse que la disparada del blue generó mayor demanda por parte del inversor minorista en el MEP, dinámica que se retroalimentó en las siguientes ruedas. El dólar informal suele ser más sensible a la tasa de plazo fijos o al retraso en la aprobación de la Ley Bases.

El CCL sigue muy por debajo de los niveles de fin de año pasado en términos reales, por lo que el movimiento en sí mismo a simple vista no debería lucir preocupante poniéndolo en perspectiva histórica. Pero no por eso hay que dejar de seguir al tipo de cambio.

La incógnita es si la suba de la brecha alimenta la inercia inflacionaria y podría poner en riesgo un proceso de desinflación que hasta ahora viene superando las expectativas de los analistas, tomando en cuenta los REM pasados. Y, sobre todo, si la volatilidad cambiaria hace mella en la deuda soberana en dólares.