Al cierre de los mercados de este jueves, 23 de abril de 2026, la cotización del dólar blue a $ 1.400. Esta cifra demuestra una variabilidad de -1,42% en relación a la sesión de apertura. La cotización del dólar blue hoy muestra una tendencia positiva, con un aumento en relación con los días anteriores, marcando el segundo día consecutivo de esta alza. Este comportamiento sugiere un creciente interés en la moneda, lo que podría reflejar un aumento en la demanda y la búsqueda de resguardo ante la incertidumbre económica. La estabilidad del tipo de cambio es clave para observar si esta tendencia se mantendrá en el corto plazo. La volatilidad económica de la última semana del dólar blue, con un 17.01%, es menor que la volatilidad anual del 20.91%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el dólar blue ha alcanzado un máximo de $ 1.510, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.375. Los ciudadanos que efectúen compras internacionales con su tarjeta estarán obligados a saldar la tasa oficial del dólar más un 30% en percepciones del impuesto sobre las Ganancias o sobre Bienes Personales, dependiendo del tipo de contribuyente. No obstante, los usuarios pueden optar por realizar un stop debit y liquidar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30%. Aquellos que quieran adquirir dólar MEP necesitarán comprar bonos en pesos y posteriormente comercializarlos en dólares. El cálculo del valor se realiza dividiendo el precio en pesos entre la cotización en dólares. Los bonos más frecuentes son el AL30 y GD30 por su alta liquidez. En el país, algunas entidades bancarias permiten llevar a cabo la operación mediante su banca en línea. Es fundamental comprobar si la institución autoriza esta transacción y estar al tanto de los horarios. El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles por el plazo que establece la Comisión Nacional de Valores (CNV).