En febrero de 2026, las ventas de supermercados bajaron 3,1% interanual y registraron un aumento del 0,3% respecto del mes previo, según informó los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En el caso de los mayoristas, se observó una caída del 1,2% en relación al mismo mes del año pasado y una baja del 0,7% frente a enero. En el desempeño de tickets, el importe promedio por transacción de los supermercados fue de $ 35.058, con un crecimiento de 27,9% respecto a febrero de 2025. En cuanto a la facturación a precios corrientes, los supermercados minoristas alcanzaron $ 2.214.141,6 millones, un incremento de 23,5% respecto al mismo mes del año anterior, de acuerdo con el informe de supermercados del INDEC. El análisis por artículos mostró que los los aumentos más significativos, según su variación interanual, fueron: “Carnes”, con 46,9%; “Verdulería y frutería”, con 37%; “Indumentaria, calzado y textiles para el hogar”, con 29%; y “Alimentos preparados y rotisería”, con 28,4%. Del total de ventas realizadas en febrero de 2026, las operaciones realizadas en efectivo alcanzaron $ 372.732.662 miles, lo que representa el 16,8% de las ventas totales y muestra un aumento de 26,9% respecto al mismo mes del año pasado. Las efectuadas mediante tarjeta de débito sumaron $ 552.695.934 miles y explicaron el 25% de las ventas totales, con una variación positiva de 10,5% respecto al mismo mes del año anterior. Las ventas a precios corrientes abonadas con tarjeta de crédito fueron de $ 966.076.099 miles y concentró el 43,6% de las ventas totales, por lo que creció 22,2% en un año. Por último, las realizadas mediante otros medios de pago —billeteras virtuales, QR y similares— llegaron a $ 322.636.915 miles, abarcando el 14,6% y con un avance interanual del 54,9%. Respecto a las ventas en autoservicios mayoristas, mostraron una disminución de 1,2% respecto a igual mes de 2025, y un caída de 0,7% respecto al mes anterior. El índice serie tendencia-ciclo, en tanto, registra una variación positiva de 0,5% respecto al mes anterior. Según la Encuesta de Autoservicios Mayoristas, las ventas totales a precios corrientes sumaron $ 329.001,8 millones, lo que representa un incremento de 23,6% respecto al mismo mes del año anterior. En las ventas totales a precios corrientes, durante febrero de 2026, “Carnes” lideró los aumentos interanuales con un 62,2 por ciento. Le siguieron “Almacén” (30,2%) y “Otros artículos” (26%). Las ventas a precios corrientes realizadas en efectivo fueron de $ 86.820.100, lo que representa el 26,4% de las ventas totales y un aumento de 57% respecto a febrero de 2026. Por su parte, las efectuadas mediante tarjeta de débito sumaron $ 51.863.062 miles, equivalente al 15,8% de las ventas totales y una variación negativa de 13,6% respecto al mismo mes del año anterior, mientras que las ventas a precios corrientes abonadas con tarjeta de crédito sumaron un total de $ 85.291.938 miles, lo que explicó el 25,9% de las ventas totales y una variación positiva de 10,2% respecto a febrero de 2025. Por último, las realizadas mediante otros medios de pago fueron de $ 105.026.702 miles, lo que representa el 31,9% del total y muestra un aumento de 42,8% respecto al mismo mes del año anterior.