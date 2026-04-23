La confianza de los consumidores cayó por tercer mes consecutivo en abril 2026. Según el Índice de Confianza del Consumidor (ICC), que todos los meses elabora el Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella, el indicador se ubicó en 39,64 puntos. Esto representa una caída de 5,68% respecto de marzo y un retroceso de 10,12% frente a abril de 2025. El relevamiento, realizado por Poliarquía Consultores en 40 grandes centros urbanos de todo el país, muestra un dato preocupante para el oficialismo: este nivel es el menor desde julio de 2024, cuando había bajado a 39,1 unidades. El ICC actúa como un termómetro de expectativas y percepción económica. Entre varios puntos, mide cómo evalúan los hogares argentinos su situación personal, la evolución de la macroeconomía y si consideran que es un buen momento para comprar bienes durables o inmuebles. De acuerdo con el relevamiento realizado entre el 6 y el 17 de abril de 2026, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en 39,64 puntos, lo que representa una caída del 5,68% respecto de marzo, cuando había alcanzado 42,03 puntos. En la comparación interanual, el ICC de abril de 2026 se ubicó 10,12% por debajo del nivel registrado en abril de 2025. Cabe señalar que el pico del ICC en el actual gobierno se registró en enero de 2025, con un valor de 47,38 puntos; desde entonces, el índice acumula una caída de 16,33%. En términos regionales, el ICC mostró caídas en todas las regiones en abril. La contracción más pronunciada se observó en el Interior (-10,57% mensual), seguida por CABA (-6,69%) y luego por el GBA (-1,53%). En la comparación interanual, el índice se ubica 11,29% por debajo en el GBA, 10,10% por debajo en CABA y 8,43% por debajo en el Interior. Por subíndices, todos los componentes del ICC mostraron variaciones mensuales negativas. La caída más marcada se observó en Bienes Durables e Inmuebles (-9,51%), seguida por Situación Macroeconómica (-4,30%) y Situación Personal (-3,96%). Por último, la distinción entre condiciones presentes y expectativas futuras también arroja otra señal de alarma: en abril, ambas registraron caídas. Los argentinos perciben en general un deterioro de las condiciones de vida presente respecto del mes previo (9,03%) y de un año antes (9,7%). En el caso de las expectativas futuras, la caída es de 3,3% en el mes y 10,4% a un año. El nivel más alto del Índice de Confianza del Consumidor durante la gestión de Javier Milei se dio en enero de 2025, con un valor de 47,38 puntos. Desde entonces, el índice acumula una caída de 16,3%. Sin embargo, desde el piso alcanzado en enero de 2024 , cuando el índice había caído a 35,6 puntos, el indicador acumula una suba de 11,3%.