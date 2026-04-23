Durante el cierre de mercados de este jueves, 23 de abril de 2026, el dólar alcanzó los MXN 17.42, cifra que refleja una variación de la moneda del 0.46% en comparación con su costo en la sesión de apertura. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.46 pesos y un mínimo de 17.33 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar subió 0.62%, pero en el último año registró -9.40%, lo que sugiere una tendencia anual bajista pese al repunte reciente. En México, en los últimos 10 días, en los últimos 10 días predominó un sesgo alcista: 7 subas y 3 bajas; tras dos caídas tempranas, siguieron tres alzas, un retroceso y un cierre con tres subas. La volatilidad económica del Dólar en la última semana, que es de 3.26%, es menor que la volatilidad anual de 8.75%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva, ya que en los últimos tres días ha aumentado su valor en relación con los días anteriores. Esto indica un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que puede generar confianza en el mercado. Este aumento en la cotización podría ser el resultado de factores económicos favorables, como un crecimiento en la inversión extranjera o un aumento en las exportaciones. Sin embargo, es importante monitorizar cómo se comportará en los próximos días, ya que cualquier cambio en las condiciones económicas podría afectar esta tendencia. En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN. En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único condición que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria. Asimismo, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.