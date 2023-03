El dólar blue amaga los $ 400 para esta semana y pone nervioso a los ahorristas

El grupo de WhatsApp de los dueños de las principales cuevas de la Argentina no paraba de vibrar este martes al amanecer: uno de los grandes corredores de cambio anticipaba allanamientos para la jornada, con las direcciones de la City porteña donde irían.

"Cuando es tan cantado, no pasa nada", relativizó la mayoría de los operadores, y tenían razón: aunque no pasó nada, el susto fue quizás una de las razones para que el billete avanzara $ 7 hasta su máximo histórico, de $ 397.

Dólar Rosario

Mientras, en varias ciudades importantes, como Córdoba y Rosario llegó a $ 401, ya que ahí el spread entre el precio de compra y el de venta es mayor, al haber menos volumen negociado que en Buenos Aires.

De todas formas, los mesadineristas vieron al billete 'muy picado' y, al estar tan demandado, anticipan que en la semana puede llegar a los $ 400 y tener algún tipo de impacto en la inflación.

El MEP se mimetizó con el blue y subió también $ 7, al pasar de $ 376 a $ 383, aunque los brokers señalan que el cierre del lunes fue ficticio, ya que el Gobierno salió a bajarlo $ 6 en los últimos diez minutos de la rueda. En cambio, el martes se corrió de la cancha.

Dólar tarjeta de $ 430

El contado con liquidación se mantuvo en $ 390, mientras el dólar Qatar, como se denomina a los gastos de más de u$s 300 mensuales en el exterior, alcanzó los $ 430, lo que le pone un nuevo techo al billete informal.

El dólar ahorro, ese que sólo unos pocos pueden comprar y apenas u$s 200, ya vale $ 355, aunque es cierto que para los que pagan Ganancias o Bienes Personales luego pueden deducirlo, aunque deban de esperar hasta mayo del año que viene, sin ninguna actualización por inflación.

Blue juega otro partido

El analista Salvador Vitelli entiende que el paralelo comienza a "jugar otro partido", donde los financieros quedan relegados a la intervención oficial, "mientras que el blue marca el nerviosismo de los operadores frente a las nuevas medidas anunciadas, que ni siquiera están en firme, pendiente de lo que dictamine la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA".

Desde SBS destacaron que la consulta se circunscribe únicamente al impacto sobre las carteras de los entes públicos alcanzados, pero que no se solicita ninguna evaluación sobre el impacto para el sector público consolidado de desprenderse de deuda en dólares que pasará a manos privadas.

Decreto del canje

En tanto, la oposición presentó dos proyectos de ley para derogar el decreto del canje, y Patricia Bullrich anunció que presentará un recurso de amparo para evitarlo.

Para Pedro Siaba Serrate, Head of Research & Strategy de PPI, la lectura no es que faltan dólares, sino que hay un excedente de pesos: "Tendremos volatilidad en los dólares financieros este año electoral, en un contexto en el cual no se descartan chispazos. En nuestra medición del M3 de la economía, el CCL tiene recorrido por delante".