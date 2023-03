Tras el canje de deuda, cambia el escenario y ahora recomiendan invertir en estos bonos

Tras el anuncio de canje de deuda, se espera que haya un aumento en la venta de bonos de ley local, es decir, los Bonares. Esto produciría una caída mayor en estos bonos, en comparación con los de ley internacional.

Por ello, el mercado espera un aumento del spread por legislación.

Ante tales riesgos, los analistas comienzan a recomendar cobertura legal invirtiendo en deuda de ley extranjera, en detrimento de la local.

Más aislados, el nuevo canje acentúa el desacople de la deuda respecto del mercado global

Cuál es el otro efecto ante la pérdida de dólares en las reservas que alarma al mercado

Oficialización de medidas e impacto en el spread

El Gobierno avanza en un canje de los Globales en manos de organismos públicos (no alcanzaría al BCRA) por un título nuevo en pesos, es decir, un bono Dual a 2035.



Según el Gobierno, son alrededor de u$s 4000 millones de nominales.

Además, otro dato central de la medida es que los organismos públicos venderán sus Bonares en subastas (demandarían los privados) y del cash resultante, un 70% debe ser aplicado a un título en pesos que subastará el Tesoro (el mismo DUAL 2036).

El 30% restante podrá ser utilizado para disponibilidades y pagos.

En términos generales, el mercado calcula un total Bonares en manos públicas (sin BCRA) de cerca de u$s 15.042 millones de nominales, que a valor de mercado es cerca de u$s 3519 millones.

A causa de esta montaña de Bonares que se venderán en el mercado, se espera que el precio de los mismos sufra mucho más que en el caso de los Globales.

Habrá un aumento en la oferta de estos bonos, sin un aumento de igual magnitud en la demanda, por lo que la expectativa en el mercado es que el precio de la deuda de ley local sufra más.

El mercado espera que a causa de ese ajuste más pronunciado en los bonos de ley local versus los de ley internacional, se produzca un aumento en el spread por legislación que se ubica en 17,2%, ubicándose en el tope más alto de la historia reciente.

Pedro Siaba Serrate, estratega de Portfolio Personal Inversiones (PPI), considera que el spread por legislación debe ampliarse y especialmente en los vencimientos que más tenencia tienen los organismos públicos.

"Estimamos que el tramo donde más debería ampliarse el spread por legislación es en los bonos a 2030 y quizá en el 2035, el cual fue siempre el de spread por legislación más bajo", dijo.

La explicación que remarca el especialista de PPI es que la venta de los Bonares por parte del sector público afectará más a la deuda de ley local en detrimento de la extranjera, afectando el spread.

"Da la sensación, que con la venta de los Bonares y con la demanda marginal del sector privado (que creemos que faltan medidas para generarla), probablemente el impacto en precio sean más fuerte que en los Globales. Por ello percibimos que el spread por legislación tiene que ampliarse y de hecho, ayer sucedió eso ya que el spread entre el GD30 y AL30 aumentó bastante", detalló Siaba Serrate.

Desde la Consultora 1816, también anticiparon un mayor aumento en el spread por legislación.

"Al aumentar la oferta relativa de Bonares, es probable que haya impacto en el diferencial entre lo que valen los Globales y los Bonares, que son títulos totalmente idénticos, con la diferencia de que los primeros son ley NY y los segundos ley argentina. Creemos que la nueva oferta de Bonares, en mayor o menor medida, debería tener efecto negativo también en las paridades de los bonos de ley NY", dijeron.

Más regulaciones para limitar el impacto

Si bien la reacción inicial es la de esperar una ampliación en el spread por legislación a causa de la mayor oferta de Bonares, se especula con que el Gobierno va a avanzar más fuertemente en nuevas legislaciones para menguar el impacto.

Dentro de la formalización de la medida, ayer a la noche la CNV quitó la limitación a la operatoria de la cartera propia de las Alycs para operar Bonares.

Con esto se busca profundizar el mercado de CCL en los bonos de deuda local, intentando elevar la demanda de los bonos con el objetivo de que el castigo sobre la deuda ley local no sea sustancialmente mayor que en los Globales, es decir, atacando el spread por legislación.

Juan Pedro Mazza, estratega de renta fija de Cohen, espera que haya un impacto en el spread por legislación aunque de manera transitoria.

Por un lado, Mazza explica que el impacto inicial debería ser una ampliación del spread a causa de la medida.

"Primero vamos a ver una aparición de mucha oferta en estos bonos, sobre todo por el FGS que principalmente está parado en el AL35. Esto va a ´inundar´ de papeles al mercado y el efecto que deberíamos ver, al menos en el corto plazo, es que el spread por legislación se amplíe", dijo.

Sin embargo, también aclaró que se esperan que generen nuevas regulaciones para crear mayor demanda de estos bonos y que vuelvan a ser utilizados para el contado con liquidación y el MEP. En ese sentido, eso debería amortiguar un poco el impacto de la ampliación del spread.

"Ante nuevas medidas que se esperan, deberíamos pensar que en el largo plazo, una vez que los entes públicos hayan vendidos sus bonos, el spread debería achicarse. Por un lado tenemos un shock transitorio en el que aparece mucha oferta en esos bonos que hace caer su precio El efecto estructural es que las regulaciones cambiaron y ahora están beneficiados por lo que eso debería hacer que el spread vuelva a su nivel de antes o que caiga", comentó Mazza.

El jefe de mesa de trading de un banco local afirmaba que va a golpear más a los Bonares, por lo que la única manera de limitar el impacto es más regulaciones.

"Como el Gobierno no puede generar confianza, el único incentivo que tiene para hacer crecer la demanda de Bonares es relajando medidas. No hay reales argumentos para comprar bonos ya que la medida luce forzada y no se reflejan las reales intenciones del Gobierno, que es en definitiva, controlar el dólar y aumentar el financiamiento al déficit. El spread por legislación va a crecer pero un relajamiento en las medidas pueden limitar el impacto, al menos de manera transitoria", dijo.

Crece la preferencia por ley NY

A partir de la medida, y dado los riesgos sobre una mayor caída en los Bonares que en los Globales, el mercado ve que hay un incremento en el margen de la preferencia por los bonos de ley internacional.

Además, los analistas señalan que la medida hace crecer la necesidad de contar con mayor protección legal, por lo que crece la recomendación de pasarse a bonos de ley extranjera.

Los analistas de Delphos Investment esperan una ampliación de spread debería verse afectado, por lo que hacia adelante creen que luce más conveniente aún más contar con bonos ley internacional.

"Nuestra preferencia por instrumentos Ley NY se acentúa aún más luego de los cambios impuestos por el DNU, oficializado anoche", dijeron en un informe enviado a sus clientes.

El jefe de mesa de trading del banco sostuvo que la medida no debería dejar cómodo a ningún inversor y que el único refugio que tendrá cualquier bonista es en la parte legal, por ello favorece deuda de ley NY.

"Hoy más que nunca hay que buscar cobertura legal, por lo que aumenta sustancialmente el atractivo en los bonos de ley internacional. El Gobierno mete mano en la deuda, haciendo canjes en el sector público pero de manera compulsiva, sin ser acordado. Eso no es bueno y genera ruido. Más allá de un menor impacto en precios, aumentar la demanda de cobertura legal es recomendable en este contexto, por eso vemos más atractivo a los bonos de ley extranjera", dijo.

Finalmente, Mazza sostuvo que, para un inversor conservador, lo más atractivo en estos momentos son los Globales 2038 o el Global 2035.

"En ambos casos son bonos de legislación Nueva York. En particular, el GD 35 es el bono dentro de la curva que muestra las paridades más bajas de todas", afirmó.