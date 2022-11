Dólar ahorro hoy: quiénes pueden acceder a la compra de u$s 200 con el nuevo requisito

Son pocas las personas que pueden comprar dólar ahorro al precio oficial. El cupo de u$s 200. Ahora, con la suba del salario mínimo, los requisitos para acceder a esta divisa a través de los bancos cambió y cada vez menos ahorristas pueden cómpralo.

¿Cuál es el precio del dólar ahorro?

El precio del dólar ahorro cotiza hoy a $ 289 para la compra y a $ 307 para la venta.

¿Qué es el dólar ahorro?

El dólar ahorro es un tipo de cambio de la divisa estadounidense, que rige en Argentina, y que también es llamado dólar solidario.

La cotización se calcula teniendo en cuenta el valor del "dólar oficial" o "dólar minorista", más un 30% más correspondiente al impuesto PAIS y otro 35% que los compradores pueden computar a cuenta del impuesto a las Ganancias o a los Bienes Personales.

¿Quiénes pueden acceder al dólar ahorro?

El requisito principal que solicitan los bancos para poder comprar dólares al precio oficial es ganar, en mano, al menos dos salarios mínimos, que en noviembre está en $ 57.900.

A causa de que el salario mínimo aumentó un 7% en diciembre, la cifra pasará a $ 61.953. Por lo tanto, para acceder al dólar ahorro es necesario ganar un total de $ 123.906 .

Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del martes 29 de noviembre minuto a minuto



Se declara otra bancarrota cripto y afecta a Argentina: qué empresa se fue a cero y qué pasa con los clientes



A pesar de esto, existen algunos bancos que suben el límite y solicitan entre tres y cuatro salarios mínimos para poder acceder a esta cotización.

El Banco Central (BCRA) aclara también que cada entidad bancaria tiene la potestad de evaluar, caso por caso, si su cliente puede acceder a la compra de dólares, si es que cuenta con los ingresos necesarios para poder hacerlo.

En enero, febrero y marzo, el SMVM también aumentará en un 6%, 4% y 3%, respectivamente. Así, en el tercer mes del año, el monto llegará a $ 69.480. Por lo tanto, la sumatoria de dos salarios mínimos que permita acceder a la divisa estadounidense asciende a $ 140.000.

¿Cuáles son los requisitos para la compra de los 200 dólares?

Ganar, en mano, al menos dos salarios mínimos.

No recibir ciertos beneficios del Estado nacional.

No haber ingresado al programa de dólar soja.

No contar con subsidios de ningún servicio.

¿QUIÉNES NO PUEDEN ACCEDER AL DÓLAR AHORRO?

Aquellos que compraron dólar MEP o CCL en los últimos 90 días.

Quienes cobraron salarios a través de la Asistencia a la Producción y el Trabajo (ATP).

Los beneficiarios de planes sociales, incluida la Asignación Universal por Hijo.

Los contribuyentes monotributistas que hayan solicitado créditos a tasa subsidiada, ni los dueños de pymes que hayan recibido los créditos con tasas subsidiadas al 24%

Los cotitulares de cuentas bancarias

Quienes gastaron con tarjeta el cupo de U$S 200, tanto en compras al exterior como servicios como Netflix o Spotify en dólares

Quienes tengan planes de pago a 12 meses por refinanciaciones con tarjeta de crédito

Los que refinanciaron créditos personales, prendarios o hipotecarios con los bancos

Las personas que cobraron el Refuerzo de Ingresos.

Los que solicitaron mantener el subsidio a la luz, agua y gas,

Las personas sin ingresos declarados o consistentes, por lo que incluye tanto a personas que no tienen trabajo o trabajan de manera informal/en negro.

Los titulares de créditos UVA que se beneficiaron del congelamiento de tarifas durante la pandemia.

Las personas que hayan operado certificados de Depósitos Argentinos, más conocidos como cedears, criptomonedas u obligaciones negociables en los últimos 90 días. En caso de acceder al dólar ahorro, se impide acceder a dichos activos durante los 90 días posteriores a la última compra del dólar ahorro.

¿Cómo saber si estoy habilitado a comprar dólar ahorro?

Para saber si una persona está habilitada para comprar dólar ahorro (dólar solidario), al precio oficial, es posible comprobarlo a través de una certificación negativa.

¿Qué es la certificación negativa?

La certificación negativa es un comprobante que emite la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Entre otras cuestiones, este documento permite conocer si una persona puede o no comprar dólar ahorro, al evidenciar que no dicho usuario no cobra beneficios sociales de parte del Estado.

Una vez emitida, esta certificación tiene una validez de 30 días, la cual hace falta renovar para acceder al cupo de los u$s 200 mensuales que el Gobierno permite ahorrar, a causa del cepo cambiario que rige en Argentina desde finales de 2019.



Este documento indica que el trabajador no presenta:

Declaraciones juradas como trabajador/a bajo relación de dependencia.

Declaraciones Juradas de provincias no adheridas al Sistema Integral Previsional Argentino (tanto para trabajadores/as activos/as como pasivos/as).

Transferencias como Autónomo y/o Monotributista y/o Trabajadores de Casas Particulares.

Cobro de Asignación por Maternidad para Trabajadora de Casas Particulares.

Cobro de la Prestación por Desempleo.

Cobro de programas sociales.

Cobro de la Asignación Universal por Hijo e Hija y/o embarazo.

Cobro de Asignaciones Famliares.

Cobro de Progresar.

Iniciación de Prestación Previsional Nacional

Cobro de prestaciones previsionales vigentes a la fecha de la solicitud.

Obra social.

Además, en este comprobante figura si te encontrás o no registrado como Monotributista Social informado por el Ministerio de Desarrollo Social.

COVID en la Argentina: regreso del barbijo obligatorio, las vacunas que necesitan refuerzo y fecha estimada del pico, ¿qué anticipan los especialistas?

Calendario de extras ANSES: aguinaldo, bonos y plus compatibles, así quedaron las fechas de diciembre 2022



EL PASO A PASO: ¿CÓMO HACER LA CERTIFICACIÓN NEGATIVA ANSES?

1. Ingresá a la sección Certificación negativa del sitio de ANSES.

2. Completá el formulario con tu número de CUIT/CUIL y el período por el que pedís la certificación.

3. La certificación negativa obtenida por Internet no requiere la autenticación con sello y firma de un agente de ANSES.