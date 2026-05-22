En esta noticia La receta de pastelitos para hacer en menos de 30 minutos

Cada 25 de mayo, la mesa argentina se viste de gala para conmemorar esta fecha en que se formó nuestro primer gobierno y a la patria en general. En las calles porteñas, la celebración no solo se vive con escarapelas y banderas, sino a través de la mejor propuesta culinaria que rinde honores a la identidad nacional.

Para esta de festejos, el chef Germán Ruberto y el equipo del restaurante Bernardino diseñaron una receta que se suma a otros platos patrios como el locro, la torta frita, las empanadas y demás clásicos de esta fecha.

La receta de pastelitos para hacer en menos de 30 minutos

Las personas que quieren replicar la magia de los festejos en su propio hogar, pero no disponen de horas en la cocina, tienen esta alternativa de pastelitos exprés inspirada en el espíritu festivo de Bernardino, diseñada para resolverse en menos de 30 minutos y sin perder el toque crocante.

Ingredientes

24 tapas de masa para pastelitos (comerciales, de hojaldre)

250 g de dulce de membrillo o dulce de batata (según la preferencia)

Aceite neutro o grasa vacuna para freír (cantidad necesaria)

Para el almíbar: 200 g de azúcar y 200 cc de agua

Otro infaltable en las fechas patrias es el pastelito de membrillo.

Preparación paso a paso

Almíbar rápido: en una cacerola pequeña a fuego medio, colocar el agua y el azúcar. Dejar que hierva durante unos 5 minutos hasta que se forme un almíbar ligero. Apagar el fuego y reservar. Armado: mientras se hace el almíbar, cortar el dulce elegido (membrillo o batata) en cubos de aproximadamente dos centímetros. Colocar un cubito en el centro de una tapa de masa. Cierre: pincelar con apenas una gota de agua alrededor del dulce. Cubrir con otra tapa de masa, pero cruzando las esquinas para formar la clásica estrella de ocho puntas. Presionar firmemente alrededor del dulce para quitar el aire y pellizcar los pliegues para asegurar el hojaldre. Cocción veloz: calentar abundante aceite o grasa en una olla profunda a fuego medio-alto (alrededor de 170°C). Al usar masa comprada, el hojaldre se abrirá rápidamente. Freír los pastelitos de a tandas durante 3 a 4 minutos, dándolos vuelta a la mitad, hasta que estén perfectamente dorados y crujientes. El Toque final: retirar con una espumadera, escurrir apenas unos segundos sobre papel absorbente e inmediatamente sumergirlos en el almíbar tibio. Retirar y servir templados, tal como mandan las tardes de mayo.

Ingredientes para la masa casera

Harina 0000 : 400 gramos.

Grasa vacuna o manteca : 50 gramos.

Agua : 125 cc.

Sal fina: Media cucharadita.

Para los que deseen hacer la masa casera, hay que seguir estos pasos:

1. Preparar el bollo: colocar la harina y la sal en un bol, agregar la grasa derretida y el agua e integrar todo hasta formar un bollo. Luego, amasar 10 minutos hasta que quede liso. Dejar descansar la masa tapada 20 minutos.

2. Crear las capas rápidas: estirar la masa bien fina con palote, pincelar la superficie con aceite neutro, espolvorear abundante almidón de maíz arriba y enrollar la masa firmemente sobre sí misma. Volver a estirar el rollo con cuidado hasta Dejar la masa de 0,5 cm de espesor.

3. Armar los pastelitos: Cortar cuadrados de 6x6 centímetros, quitar los bordes para que abran bien. (Desde este paso, el proceso culmina igual de las tapas caseras).



