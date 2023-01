Dólar en 2023: la City debate la devaluación en un año electoral

El dólar volverá a ser uno de los grandes protagonistas en Argentina este año. Los enormes desequilibrios de la macroeconomía local, sumado a las tensiones que se generarán en torno al proceso electoral, harán que las cotizaciones de la divisa en todas sus versiones sigan avanzando e inevitablemente renueven sus máximos en términos nominales.

Las mayores tensiones estarán nuevamente sobre los mercados paralelos, en el marco de un cepo cambiario reforzado que mantiene muy controlado al tipo de cambio oficial. Aunque la evolución de este último podría mostrar cambios y hasta sorpresas en un momento del año, advierten algunos analistas.

Además de las encuestas de intención de voto, uno de los principales elementos que mirará el mercado es el gasto público. Probablemente, como es habitual, el Gobierno buscará aumentarlo para llegar mejor posicionado a las urnas (recuérdese el "plan platita" de 2021), lo que impactaría en la plaza cambiaria y en la inflación.



PRESIÓN EN PARARELO



Pablo Repetto, jefe de investigación de Aurum Valores, espera que durante 2023 los dólares paralelos sigan un camino similar al de los últimos años, en los que corrieron a un ritmo cercano al crecimiento de los agregados monetarios (M3 privado), por lo que estarán condicionados a la emisión y al excedente de pesos.

"Nuestras proyecciones macro, en un escenario base de 'economía precaria', nos llevan a estimar que el ritmo de crecimiento del agregado monetario más amplio en pesos rondaría el 5,5% mensual promedio . Esta correlación nos hace estimar como factibles subas anuales de entre el 80% y 90% en los dólares paralelos", indicó.

Repetto aclaró que lo anterior es sólo sin considerar eventos que generen tensiones muy grandes, lo que elevarían ese porcentaje. O, en caso opuesto, situaciones consideradas como positivas por el mercado, en las que el Gobierno consiga ejecutar un mayor ajuste de las cuentas públicas, lo que consecuentemente haría reducir la variación .



Algunas consultoras privadas, como Econviews, que dirige el ex secretario de Finanzas Miguel Kiguel, estiman que las cotizaciones paralelas del dólar treparán más del 100% en el año. Otras, como la que conduce el economista Fernando Marull, proyectan un avance nominal en torno al 75 por ciento.

"El escenario es complejo para este año. Dependerá de cómo evolucione la economía, la política y el sector externo. Pero probablemente habrá faltante de divisas y eso presionará sobre los paralelos. Y si hay grandes tensiones políticas, impactará con mayor dolarización. De base, hay más pagos de deuda", advirtió Sebastián Menescaldi, director de EcoGo.

Menescaldi prevé saltos y volatilidad, en caso de conflictos e incertidumbre. Sobre todo, teniendo en cuenta el contexto electoral. Advierte que habrá una mayor demanda de dólares y que la oferta, que se dará principalmente por el ingreso de exportaciones, estará afectada por las dificultades climáticas (sequía) que enfrenta el complejo agrícola.

Los analistas seguirán de cerca la política monetaria que llevará adelante el titular del BCRA, Miguel Pesce.

"Cualquier exceso de pesos va a presionar más a la brecha cambiaria, la cual además se verá afectada por la expectativa electoral. Pero, por lo límites que le impone la realidad, el Gobierno va a seguir ciertos márgenes, en el marco del acuerdo con el FMI, para seguir reduciendo el déficit y la asistencia monetaria", afirmó Santiago Manoukian, economista de Ecolatina.

En ese sentido, destacó que puede haber buenas noticias en algún momento del año ante una eventual buena expectativa electoral. Pero resaltó que la inquietud traerá volatilidad. Sobre todo, en la primera mitad del año, debido a una menor cosecha del agro y porque el sector adelantó liquidaciones durante la segunda versión del programa del "dólar soja".

"El mensaje clave es que no hay margen para desvíos expansivos en el gasto público porque no hay financiamiento que lo permita y porque esos desvíos tendrían un impacto en el roll over de la deuda y en la brecha cambiaria. Es lo principal para evitar saltos de los paralelos e intentar transitar 2023 sin nuevos episodios de gran inestabilidad financiera ", agregó.

EL OFICIAL, ¿CONTROLADO hasta...?



El Gobierno prevé que el tipo de cambio oficial, en su versión mayorista, termine el año en casi $ 270. Esto significaría un incremento anual del 52%. En caso de cumplirse esa proyección, volvería a quedar muy por debajo de la inflación, que según estimaciones del mercado ascenderá nuevamente cerca del 100 por ciento.

El equipo económico que conduce Sergio Massa proyectó una suba del dólar oficial de apenas 52% en el año, por debajo de la inflación.

En tanto, los economistas creen que el Gobierno evitará de cualquier forma tener que disponer un salto abrupto del tipo de cambio y apuntará mantener el ritmo de devaluación como lo viene haciendo hasta ahora. Eso, hasta noviembre. En diciembre, tras un eventual cambio de Presidente, podría haber otra dinámica.



"El Gobierno querrá frenarlo, como en años electorales, pero luce difícil. La sequía es un riesgo y el exceso de pesos, otro. A priori, pensamos que se mantendría un ritmo de suba similar al actual, con un probable salto en diciembre, con el cambio de Gobierno. Pero en todo momento va estar el riesgo de un salto ", comentó Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores.

Asimismo, Repetto señaló que en su estimación divide en dos partes la evolución de la moneda estadounidense en la plaza oficial. Hasta las elecciones, espera que siga corriendo en línea con la inflación, aunque no descarta que cerca de los comicios el Banco Central desacelere de forma moderada el ritmo devaluatorio.

El mercado estima la inflación rondará nuevamente el 100% este año.

"En diciembre, un nuevo Gobierno deberá ajustar los precios relativos y, con ello, estimamos un salto discreto del dólar oficial, que al menos permita que el tipo de cambio real vuelva a los niveles de 2021, como figura en el compromiso con el FMI que firmó este Gobierno y que no se ha cumplido ", añadió.



Por su parte, Manoukian coincidió en que el Gobierno hará todo lo posible para evitar un salto abrupto del tipo de cambio oficial, debido a los impactos que esto tendría sobre la aceleración inflacionaria, en los niveles de consumo y en la actividad económica.